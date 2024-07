Margot Robbie in dolce attesa, primo figlio per la star di Barbie

Margot Robbie è in dolce attesa.

Lo scrive People citando diverse fonti. Si tratta del primo figlio. L'attrice, 34 anni, star di Barbie, è sposata dal 2016 con Tom Ackerley, produttore e attore inglese.

I due si sono incontrati nel 2013 sul set di 'Suite francese (Suite française)', dove lui era aiuto regista e la Robbie interpretava il ruolo di Celine Joseph. Si sono sposati tre anni fa in una cerimonia privata in Australia. Non hanno mai annunciato un fidanzamento.

La coppia è anche partner di LuckyChap, la casa di produzione, tra gli altri, di 'I, Tonya', e 'Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn', 'Barbie'. La Robbie è presente in tutti i film. In un'intervista dello scorso mese al Sunday Times, Ackerley, anche lui 34 anni, a proposito di come lui e la moglie bilanciano la vita privata e quella professione, ha detto che passano assieme 24 ore al giorno.



