Taylor Swift, nel video con due ex dell'Attimo Fuggente

Con l'aiuto di Ethan Hawke e Josh Charles, le star teenager del film del 1989 Dead Poets Society - L'Attimo Fuggente, Taylor Swift ha accompagnato l'uscita del suo nuovo album The Tortured Poets Department con un video interamente in bianco e nero del single Fortnight (due settimane) in cui duetta con il rapper Post Malone.

Amore e follia: Taylor, svestita di bianco, si sveglia incatenata al letto di un manicomio dove riceve una pillola con su scritto 'dimenticalo'. La popstar si strucca allo specchio, emergono sul volto i tatuaggi dell'amato bene, poi la scena si sposta in un ufficio (il Dipartimento dei Poeti Torturati?) dove lui e lei battono versi d'amore sui tasti di macchine da scrivere: è un riferimento all'ex Matty Healy, che - sanno bene i fan - ama scrivere così le sue canzoni.

L'iconografia è cambiata: Taylor è vestita di nero a lutto, le ampie maniche e le ruche al collo evocano Emily Dickinson, come lei una poetessa torturata. Si torna nel manicomio. Malone è uno scienziato come Hawke e Charles (sul camice i nomi dei loro personaggi in Dead Poets Society) che studiano il cervello dell'eroina, mentre la macchina dell'encefalogramma recita i versi della canzone: "Ti amo, mi sta rovinando la vita".

Ttpd continua intanto a macinare record : l'album è diventato ieri il più scaricato in un giorno su Spotify davanti a Midnights e 1989 (Taylor's Version) della stessa Swift. Non sono mancate però le polemiche: in I Hate It Here la cantante, scontenta di vivere nel presente, proclama che preferirebbe ritrovarsi "nei 1830, ma senza i razzisti".

Una sorpresa - e un peccato niente affatto veniale per una superstar della musica bianca - che non è andata giù a molti fan, alcuni dei quali hanno notato che in quel decennio l'intolleranza razziale andava ben oltre il razzismo: la schiavitù era non solo legale ma anche accettata dalla società, mentre proprio in quell'anno il presidente Andrew Jackson firmò l'Indian Removal Act che provoco' la deportazione di massa dei nativi americani in Olkahoma.

1830 è però anche l'anno della nascita di Emily Dickinson, eroina della nuova 'poetessa torturata' che con l'autrice di Che Io Sia la Tua Estate, secondo il sito Ancestry.com, condivide lontani legami di sangue. L'iconografia di Taylor non lascia dubbi sulle affinità: non solo gli abiti del nuovo video, ma anche gioielli come il girocollo decorato con un orologio vintage fermo alla mezzanotte - un accessorio indossato ai Grammy 2024 che sarebbe stato apprezzato dall'autrice di A Clock Stopped - o la collana con piccolo pendente a T che appare, per fermare alla giacca l'orologio da taschino, in ritratti di una 'power couple' della poesia vittoriana, Elizabeth Barrett Browning e Robert Browning: la popstar la indossa mentre cucina per il boyfriend Travis Kelce nel video, uscito anche quello oggi in accompagnamento a Fortnight, in cui sfida i fan a raccontare per immagini cosa hanno fatto nell'arco di due settimane.



