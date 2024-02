Gli eredi di Donna Summer contro Kanye West, ha rubato I Feel Love

Kanye West fa arrabbiare gli eredi di Donna Summer. Secondo un'azione legale, il rapper è accusato di aver rubato 'I Feel Love', hit del 1977 della defunta cantautrice statunitense. Il brano in questione è 'Good (Don't Die)', in collaborazione con Ty Dolla $ign. Bruce Sudano, vedovo della Summer, sostiene che più volte è stato negato l'utilizzo della canzone. Di fronte all'ennesimo No, i due artisti hanno deciso di aggirare i rifiuti attraverso quello che è definito 'interpolation' senza autorizzazione. "Di fronte ai ripetuti rifiuti - si legge nei documenti legali - West e il suo coimputato hanno cercato di aggirare il blocco attraverso un interpolation non autorizzato. Hanno usato l'iconica melodia della canzone come motivo per la loro canzone violante e sostanzialmente hanno registrato nuovamente alla lettera la tonalità, parti di I Feel Love sono riconoscibili all'istante con l'utilizzo di una cantante che ha la voce simile a quella di Summer. Sono stati fatti anche dei sottili cambiamenti al testo, ugualmente senza autorizzazione". West non ha commentato a riguardo.



