The Ferragnez, è crisi per la coppia regina dei social

The Ferragnez: scendono i titoli di coda, ma la storia d'amore al momento non ha un happy end. Non è ancora tempo, però, di comunicati o dichiarazioni ufficiali sull'addio.

I due al momento hanno scelto di non rispondere ufficialmente almeno per ora. Da ambienti vicini all'imprenditrice digitale arriva però la conferma che Fedez ha deciso di lasciare il nuovo attico di Milano dove viveva con Chiara Ferragni e lei "non era preparata e ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria".

"È un periodo obiettivamente difficile" per lei, fanno notare le fonti, visto che la scelta del marito, con cui era in crisi da tempo, si aggiunge all'inchiesta giudiziaria milanese in cui è indagata per truffa aggravata.

Già negli ultimi tempi tanti indizi hanno lasciato intendere come tra Chiara e Federico, sposati nel 2018, genitori di Leone e Vittoria, non ci fosse più quell'idillio che li aveva resi la coppia più popolare del web. La situazione sentimentale sarebbe ora compromessa, o quasi. Una tensione profonda che secondo Dagospia sarebbe certificata dall'abbandono del tetto coniugale da parte del rapper, che domenica scorsa ha lasciato l'esclusivo indirizzo di Citylife - dove la famiglia si è trasferita solo lo scorso novembre - senza più farvi ritorno.



Queste le tracce lasciate nelle ultime settimane: lui è partito per Miami con la sua assistente Eleonora Sesana, che lo segue in ogni trasferta di lavoro (con Vittoria che abbracciandolo ha chiesto 'ma poi torni' e lui 'certo amore che torno'), lei che ha postato solo foto con i bambini, con Leone e Vittoria in casa, al parchetto con le sorelle la mamma, o nei weekend. Poi la mano di lei senza fede e senza i preziosi anelli, con un tatuaggio in più al dito. Ma a colpire infine è stato soprattutto l'improvviso cambio della foto del profilo Instagram di Ferragni: lei abbracciata ai figli senza Fedez.



Tutti indizi sui quali il web si è scatenato vista anche la vita mediatica della famiglia. E ancora le vacanze e la vita sociale separati. Mentre Chiara trascorre sempre più tempo con figli sorelle e mamma, Fedez è volato a Miami nelle scorse settimane, poi è tornato e ha ripreso con le sue puntate del podcast Muschio Selvaggio. E poi si aggiungono le cene e le serate che Ferragni fa con i suoi amici, in cui il rapper non compare mai.

Dal Festival di Sanremo dell'anno scorso, la storia d'amore tra i due s'era incrinata, ma l'influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Le voci di crisi tra i Ferragnez si rincorrevano da settimane, dall'atteggiamento di Federico Lucia dopo lo scandalo del pandoro Balocco, delle uova di Pasqua Cerealitalia e della bambola Trudi che hanno compromesso l'immagine della moglie.



Fedez infatti le avrebbe rinfacciato i suoi problemi giudiziari - Ferragni è indagata dalla procura di Milano per truffa aggravata per la sedicente beneficenza legata a quelle operazioni commerciali -, sottolineandole come le sue vicissitudini rischiassero di danneggiare anche i suoi affari.

Il rapper ad ottobre era stato ricoverato d'urgenza per una emorragia interna e non ha nascosto le sue fragilità facendosi portavoce di una battaglia per il rinnovo del bonus psicologo.



Fedez avrebbe fatto trapelare in più occasioni la sua irritazione nei confronti del manager della consorte Fabio Maria Damato, da lui ritenuto il responsabile del tracollo mediatico della moglie, premendo per un licenziamento, bloccato dalla stessa Ferragni.



Domenica 3 marzo l'imprenditrice digitale sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che Fa sul Nove. Anche se il conduttore non si sbilancia dopo tanti rumors circolati in rete, appare plausibile che per quella data ci saranno più elementi per poter parlare di quello che è successo, oltre a tutto quello che riguarda Ferragni con il caso Balocco come punta dell'iceberg.

Per lei un appuntamento televisivo per tornare a mostrarsi dopo mesi: alla Fashion week milanese per ora non si è fatta vedere.

Intanto dalla coppia nessuna dichiarazione ufficiale sulla crisi, ma nelle ultime stories di Chiara su Instagram, fino a ieri, alcune massime: "Nella vita vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è mollare. Ti voglio bene".

È una frase di Magic Johnson, na dedica sul libro (A tutto c'è una soluzione). Poi: "Il potere non è fuori ma è dentro di te". A intenerire, una foto in controluce di suo figlio Leone nel lettone di mamma e papà mentre dorme sotto il piumone, coronata da un cuoricino. Ieri su TikTok Ferragni aveva condiviso un video con Leone, con la descrizione: "Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe in questo periodo".





Video Ferragni su TikTok: 'Piena di tutte le sfighe di questo periodo'

