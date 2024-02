John Travolta compie 70 anni, dalla Febbre del sabato sera al ballo del qua qua

Festeggia 70 anni l'icona di Hollywood John Travolta che è nato il 18 febbraio 1954 ad Englewood, New Jersey (USA). È uno degli attori più amati e popolari, reduce dallo scivolone al festival di Sanremo per il presunto caso di pubblicità ad un marchio di scarpe sportive e soprattutto per aver ballato, lui che ha incantato in Grease, il famigerato ballo del qua qua diventato poi oggetto di meme e ironia non solo in Italia. Travolta festeggia con i due figli Ella e Benjamin.

Video Sanremo, Travolta balla con Fiorello e Amadeus la 'qua qua dance'



Pur di enorme successo, la sua è una vita segnata di grandi lutti: il figlio Jett morto nel 2009 per attacco epilettico, la prima compagna Diana Hyland morta per un cancro al seno e la moglie attrice e modella Kelly Preston morta anche lei prematuramente per la stessa malattia nel 2020, senza dimenticare un'altra scomparsa che lo ha addolorato di recente, nel 2022, quella ancora per un cancro, di Olivia Newton John, sua indimenticabile partner in Grease (1978) e che ha salutato con uno straziante "sarò per sempre il tuo Danny". La popolarità di Travolta è tale che nell'aprile 2023 il suo completo bianco indossato in 'La febbre del sabato sera' è stato venduto sabato all'asta per 260.000 dollari, dopo una contesa tra i partecipanti seduti da Julien's Auctions a Beverly Hills e quelli online. In una carriera "incontri sempre alti e bassi, non sai mai come andrà un film" John Travolta ha definito le montagne russe del suo percorso come attore. Il film cult La febbre del sabato sera del 1977 in cui interpretava Tony Manero, poi Grease (1978) poi la rinascita con Quentin Tarantino per Pulp Fiction (il film ha vinto Oscar, Golden Globe e Palma d'oro a Cannes) e un up and down che comprende Le belve di Oliver Stone, altri film, low budget e indie, poco apprezzati da pubblico e critica. Candidato due volte agli Oscar senza mai vincere la statuetta (per Grease e Pulp Fiction), ha vinto il Golden Globe come miglior attore in una commedia con "Get Shorty" ed è stato nominato anche per "Hairspray - Grasso è bello!". Per la tv si è invece aggiudicato una nomination all'Emmy (per la sua performance nei panni dell'avvocato di O.J.

Simpson, Robert Shapiro in American Crime Story), con i suoi film ha incassato sopra i 4 miliardi di dollari). Attore, ballerino e cantante statunitense di origine italiane, ha nella lunga carriera il thriller firmato Brian De Palma "Blow Out", Senti chi parla" commedia con Kirstie Alley e la biografia del celebre mafioso newyorkese "Gotti - Il primo padrino". Nella storia l'aneddoto datato 1985 quando la principessa Diana chiese a John Travolta di ballare con lei al party alla Casa Bianca. Da sempre appassionato di aeronautica (ha preso lezioni di volo dall'età di 15 anni ed è diventato un pilota abilitato a 22), John Travolta ha aggiunto un altro traguardo personale, ottenendo la licenza per mettersi ai comandi dei Boeing 737, che possono trasportare più di cento passeggeri.



