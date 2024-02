Il re dei tiktoker Khaby Lame diventa attore, sarà un agente della Cia in una commedia

Khaby Lame sta per debuttare nel suo primo film: l'influencer italiano di origine senegalese che e' anche il piu' seguito content creator di TikTok avra' la parte di un rider delle consegne di cibo a domicilio che viene reclutato come agente della Cia. Lo ha appreso Variety.

Khaby, che in dicembre e' entrato nella top 500 della rivista di spettacolo dei leader aziendali piu' influenti nel settore dei media, girera' il mondo nella commedia di azione in inglese il cui titolo di lavoro e' 00Khaby ed e' ambientata tra Italia, Stati Uniti, Montecarlo, Dubai e la Costa Azzurra. Nella parte del fattorino, l'influencer incrocera' uno scienziato dissidente per essere poi reclutato dai servizi segreti a stelle e strisce come esca per mettere sulla cattiva strada eserciti nemici.

"Mentre scappa dai trafficanti di armi e ruba campioni di Dna, il goffo agente segreto deve anche fare i conti con la sua ragazza cinese-italiana e il suo noioso fratellino", si legge nella sinopsi del film: "Alla fine pero', grazie a un misto di ingegno, fortuna e incrollabile ottimismo, sara' in grado di sventare niente di meno che la Terza Guerra Mondiale".

Lame ha 162 milioni di seguaci su TikTok. A portarlo sul grande schermo sara' il produttore Marco Belardi, diretto questa settimana a Los Angeles per "mettere insieme una produzione internazionale", ha appreso Variety. La sceneggiatura e' firmata da Nicola Guaglianone e Roberto Marchionni (alias Menotti), autori anche di Lo Chiamavano Jeeg Robot.

Anche Lame, secondo Variety, sarebbe in arrivo negli Usa: il futuro agente segreto sarebbe atteso domani sera ai Grammy e l'11 febbraio al Super Bowl di Las Vegas nell'ambito di una campagna di marketing. "Recitare e' sempre stato il mio sogno", ha detto a Variety il 23enne ex operaio che, dopo esser stato licenziato nel 2020, ha aperto il suo fortunatissimo canale TikTok: "Ma non voglio improvvisare. Ecco perche' mi voglio immergere nello studio della recitazione e dell'inglese per fare del mio meglio in questo film".



