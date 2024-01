Balla alla Jacko, trovato il bambino che sarà Michael Jackson

A una settimana dall'inizio delle riprese di Michael, il nuovo biopic di Anton Fuqua su Michael Jackson, Lionsgate ha trovato il giovanissimo attore che interpreterà la parte di Jacko bambino in un film dedicato "ai trionfi e alle tragedie" di un genio della musica del nostro tempo. Juliano Krue Valdi, nove anni, è stato scelto per la parte del cantante ai suoi esordi: reciterà, canterà e ballerà in un periodo cruciale della vita del re del pop, quando cioè divenne famoso come membro dei Jackson 5 portando al successo brani come I Want You Back, Abc e I'll Be There.

Valdi dividerà la parte con Jaafar Jackson, nipote di Michael, che interpreterà il ruolo dello zio da adulto. Del film si parla da anni. Juliano è un bambino prodigio diventato famoso sui social per come canalizza lo spirito di Jackson nelle moonwalk e in altri balli alla Jacko. "Ballo le sue canzoni da cinque anni. Adoro l'energia di Michael Jackson", ha detto il ragazzino che conta quasi 150mila seguaci su Instagram grazie ai video che lo riprendono mentre imita il suo idolo musicale.

Michael, con la regia di Fuqua (Training day, The Equalizer), esplorerà tutti gli aspetti della vita di Jackson, "comprese le performance che lo hanno portato a diventare il più grande intrattenitore di tutti i tempi", fino alla morte nel 2009 a soli 50 anni. Scovare Valdi non è stato facile, ha detto il regista: "Dove lo trovi un attore bambino con le capacità del più grande intrattenitore mai esistito al mondo?". Le riprese inizieranno il 22 gennaio e il film uscirà in tutto il mondo il 18 aprile 2025. Sarà il primo ruolo importante per il 27enne Jaafar Jackson, figlio del fratello Jermaine che fu anche lui membro dei Jackson 5: "È incredibile quanto somigli a Michael", ha detto il regista. C'è intanto già un copione di tutto rispetto, firmato dal tre volte candidato agli Oscar John Logan (Hugo, Aviator e Il Gladiatore, più Skyfall del 2012). Il film è arrivato in dirittura d'arrivo con la collaborazione della Michael Jackson Estate e in accordo con la famiglia, proprio come è accaduto per l'Elvis di Baz Luhrmann con Austin Butler arrivato in finale agli Oscar 2023. Anche se la produzione ha specificato che il film offrirà un ritratto "avvincente ed onesto" di un personaggio "brillante ma complicato", il rapporto stretto con gli eredi potrebbe portare conseguenze su come verrà trattato il tema spinoso delle accuse di pedofilia mosse contro Jackson durante la sua carriera e dopo la morte.

Il film arriva dopo il successo a Broadway del musical MJ, campione di incassi al botteghino. Jackson è uno degli artisti più venduti di tutti i tempi, con una stima di 400 milioni di dischi in tutto il mondo.



