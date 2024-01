Shannen Doherty: me ne sto andando, sto organizzando il mio funerale

Shannen Doherty, l'attrice di Beverly Hills 90210 che dal 2015 combatte contro un cancro al seno e nel suo podcast 'Let's be clear' racconta l'evolversi della malattia, sottolineando di non aver intenzione di arrendersi e di amare molto la vita, nell'ultima puntata - in cui ha avuto ospite il suo miglior amico, Chris Cortazzo - ha annunciato di aver dato disposizioni per il suo funerale.

"So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto andando" ha detto Doherty, spiegando poi la sua richiesta di essere cremata: "Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso".

L'attrice ha anche parlato della lista degli invitati, che dovrà essere breve. "Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì - ha spiegato -. C'è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia, perché le loro ragioni per presentarsi non sono le migliori. Degli esempi? Sono persone a cui adesso non piaccio davvero, hanno le loro ragioni e va bene. Però vorrei coerenza. Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi. Ma lo faranno, perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura. Voglio che il mio funerale sia sincero e che sia una festa d'amore. Non voglio che la gente pianga e che poi in privato dica: 'Grazie a Dio quella è morta'".

Di recente Shannen Doherty aveva rivelato che il cancro era ormai al quarto stadio e che si era diffuso alle ossa, mentre l'anno scorso le erano state trovate delle metastasi al cervello e si era dovuta sottoporre a una delicata operazione e poi alla radioterapia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA