Kate Moss compie 50 anni, ora la top model è regina del wellness

50 anni da regina del wellness: martedi' 16 gennaio a Mustique, l'isola dei Caraibi amata da reali, rock star e super ricchi, Kate Moss taglia il traguardo del primo mezzo secolo. Diva delle passerelle degli anni Novanta il cui look emaciato divenne simbolo dell'heroin chic, al giro di boa delle 50 candeline la ex bad girl della moda si e' messa alle spalle le polemiche di quando era sulla cresta dell'onda. Cinquanta sono i nuovi quaranta per la ex ragazza di Croyden, scoperta da un'agenzia a JFK quando aveva appena 14 anni e subito proiettata sulla copertina della bibbia dello stile The Face. "Kate non rispondeva agli standard delle modelle dell'epoca. Era relativamente bassa, con le lentiggini, i denti imperfetti e sorrideva spontaneamente quando la fotografavano", la ricorda l'ex direttore Richard Benson: "Aveva gli stessi interessi della gente ma non proiettava un lifestyle perfetto".

Negli anni Novanta fu al centro di polemiche quando, a differenza delle curvacee e altissime colleghe Cindy Crawford, Naomi Campbell e Elle MacPherson, divenne la ragazza-manifesto per le taglie 'sottozero'. "Nessun sapore e' meglio del sentirsi magra", aveva detto la Moss all'epoca in una battuta poi rimangiata quando stuoli di teenager, affascinate dal suo fisico emaciato, avevano tentato a rischio della vita di emularne il look quasi pelle e ossa. C'erano state poi le notti brave, i fiumi di champagne (anche alle 10 del mattino prima di affrontare le luci della passerella), la cocaina - nel 2005 non subi' guai per mancanza di prove, ma gli accordi con brand come Chanel e Burburry furono cancellati - e infine il fumo. Gia' emblema della moda britannica grazie all'accordo con la catena Top Shop, nel 2011 Kate fu fotografata mentre accendeva una sigaretta durante una sfilata e la stampa del Regno Unito grido' allo scandalo: era il No Smoking Day.

Oggi Kate Moss vive a tempo pieno circondata dalla natura a Little Faringdon, un villaggio dell'Oxfordshire dividendo il suo tempo tra meditazione, nuoto nuda al chiaro di luna nei torrenti, l'orto e le gite al locale vivaio. La reinvenzione new age ha pagato: nel 2022 la ex fumatrice accanita ha lanciato una societa' di wellness, Cosmoss, che vende te' alle erbe, costosi cosmetici e profumi omeopatici. La societa' in novembre e' sbarcata negli Usa. Kate si e' messa alle spalle anche gli amori tempestosi : gli uomini della sua vita includono l'editore Jefferson Hack, padre della figlia Lila Grace (a 21 anni anche lei modella, le due sono in copertina su British Vogue di dicembre), il frontman dei Libertines Pete Doherty e il chitarrista dei Kills Jamie Hince, con cui e' stata sposata cinque anni tra voci di una relazione con l'oggi trentasettenne fotografo Nikolai von Bismarck a cui e' legata ancora oggi. Primo fra tutti, Johnny Depp: tre anni assieme tra 1994 e 1998. Kate e' corsa in suo aiuto l'anno scorso in tribunale per smentire le accuse che lui, accusato di violenza domestica dall'ex moglie Amber Heard, l'avesse scaraventata dalle scale.

