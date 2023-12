Oprah Winfrey: "Ho perso tanti chili, ora sono magra con una iniezione"

Storicamente alle prese con i chili di troppo, Oprah Winfrey è diventata l'ultima testimonial dei prodigiosi medicinali antidiabete come l'Ozempic che negli ultimi mesi si sono rivelati un'arma potente per combattere l'obesità Inizialmente riluttante a ricorrere all'iniezione settimanale ("Penso che se ricorro a un farmaco è come prendere una scorciatoia", aveva proclamato in luglio durante un panel con medici e dietologi), la regina dei salotti tv si è di recente arresa, decidendo al contempo di uscire allo scoperto.

Da 107 chili di peso Oprah è scesa a 75, tre chili soltanto al di sopra dell'obiettivo che si era prefissa: "Il fatto che ci sia una ricetta approvata dai medici per mantenere un peso forma e restare in salute da' un senso di sollievo, di redenzione, come un dono, non qualcosa da nascondere", ha dichiarato la conduttrice in un'intervista a People. Ozempic, come i medicinali 'gemelli' Wegovy e Mounjaro e l'equivalente Zepbound approvato di recente dalla Fda specificamente contro l'obesità, sono diventati così popolari negli Usa da provocare carenze nella distribuzione a danno soprattutto dei pazienti che devono farne uso per contenere il diabete. Molte le polemiche dunque che hanno accompagnato, come anche in Italia, il successo di questi farmaci, a partire dal costo esorbitante e non sempre coperto dalle mutue che li rendono inaccessibili alla popolazione meno abbiente e più comunemente vittima delle malattie legate al sovrappeso.

Oprah, che in gennaio compirà 70 anni, è entrata nel dibattito a gamba tesa introducendo un nuovo elemento nel complesso di motivazioni che hanno spinto al successo Ozempic e compagni: "Per 25 anni prendersi gioco di me perché ero grassa è stato un passatempo nazionale. Sono stata biasimata e svergognata, e di conseguenza io mi mi davo la colpa", ha detto nella pubblica confessione con People: "Le fluttuazioni nel peso hanno occupato cinque decenni di spazio nel mio cervello ma ero io che mi auto-accusavo, pensando che non avevo abbastanza forza di volonta'". Il panel di luglio è stato il momento dell'iluminazione: "Ho capito di avere una predisposizione che nessuna forza di volontà poteva controllare, come una malattia nel cervello". Ed ecco dunque, per lei, il senso di stare su un medicinale da prendere potenzialmente per tutta la vita: Ozempic gli altri farmaci della serie cancellano quello che negli Usa viene chiamato il 'food noise', il desiderio irresistibile di cibo ad ogni ora del giorno e della notte.

