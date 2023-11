Beyoncé troppo bianca alla prima di Renaissance, accuse social

Beyoncé appare con la pelle troppo chiara alla prima a Los Angeles di 'Renaissance: A Film by Beyoncé' e sui social si scatenano i commenti negativi. La popstar è accusata di essersi 'sbiancata'. Non è la prima volta, già nel 2008 finì nel mirino per una campagna di L'Oréal, all'epoca l'ex Destiny Child apparì con una pelle chiarissima e una massa di capelli biondi. Questa volta, tuttavia, in sua difesa è intervenuta la madre, la fashion designer Tina Knowles, la quale in un lungo post su Instagram ha definito idioti e razzisti coloro che hanno criticato la figlia.

"Ho deciso di scrivere un post - dice - dopo aver visto tutti i commenti stupidi, ignoranti, razzisti su di lei, la pelle chiara e il fatto che aveva i capelli color platino per sembrare bianca". "Voi idioti - prosegue - decidete che lei sta cercando di diventare una donna bianca e per questo si sta scolorando la pelle? Che tristezza che alcuni della sua stessa gente (intendendo gli afro americani, ndr) vanno avanti con questo tema, con odio e gelosia. Ma davvero? Aveva i capelli platino per fare pendant con il vestito...". Ha anche sottolineato che il tema della serata era l'argento e che si incoraggiavano gli ospiti a indossare abiti di quel colore.



