Amazon, Nike e Zendaya, sai come si pronunciano?

Vuoi comprare una giacca della Nike? Ma sai come si pronuncia? E Amazon? E la cantante Adele? La piattaforma di apprendimento delle lingue online Preply si è divertita a creare una sorta di guida sulle pronunce corrette di marchi noti e celebrities varie a cominciare dall'analisi dei dati di ricerca di Google per rivelare quali siano i nomi che gli italiani cercano più per capire come si pronunciano.. E, spoiler, non mancano le sorprese!

I 5 marchi famosi che gli italiani non sanno pronunciare

I 5 marchi famosi che gli italiani ricercano di più e non sanno pronunciare e accanto la loro corretta pronuncia

1 Nike - pronuncia corretta Nai-key

2 Xiaomi si pronuncia shau-mee

3 Louis Vuitton si pronuncia lou-ee vwee-tah-n

3 Amazon si pronuncia ah-muh-zuhn

4 Burberry si pronuncia bur-buh-ree

I 10 nomi delle celebrità che gli italiani pronunciano peggio

I 10 nomi delle celebrità che gli italiani pronunciano peggio, in base al numero medio di ricerche su Google per indicazioni sulla pronuncia (annuale) e accanto la corretta dizione

1 Miley Cyrus si pronuncia Mai-lee Sai-ruhs

2 Adele si pronuncia Ah-dale - La star ha rivelato in una sessione di domande e risposte che il modo corretto di pronunciare il suo nome con un accento del nord di Londra è "Uh-Dell".

3 Timothée Chalamet si pronuncia Tee-mo-tay Shall-ah-may

4 Elon Musk si pronuncia Ee-lohn Muhsk

5 Jake Gyllenhaal si pronuncia Jayk Yee-len-hay-le

Ralph Fiennes si pronuncia Ray-fe Fynz

Saoirse Ronan si pronuncia Sur-sha Row-nin

6 Charlize Theron si prouncia Shaa-leez Thron

7 Ralph Lauren si pronuncia Ralf Laur-en

8 Ed Sheeran si prouncia Ed Sheer-uhn

Zendaya si pronuncia Zen-day-uh

9 Gal Gadot si pronuncia Gal Ga-daute

Billie Eilish si pronuncia Bil-ee Eye-lish

Tom Cruise si pronuncia Tom Krooz

10 Johnny Depp si pronuncia Jo-nee dep

