Roberto Cavalli, così la sua moda ha segnato un'epoca

Negli anni Novanta quando le top model vestite da Roberto Cavalli scendevano dalla Scalinata di Trinità dei Monti, a Roma, per Donna sotto le stelle, la sfilata di moda internazionale più famosa del mondo, viveva il suo momento più atteso. I lunghi abiti di Cavalli, sempre dotati di trasparenze, spacchi vertiginosi e scollature generose, erano sottovesti fruscianti di sete stampate nei disegni animalier più innovativi, sua cifra stilistica. Fantasie che lui stesso dipingeva prendendo i colori da grandi secchi, sporcandosi le mani con una risata, per mostrare la sua arte alle persone in visita nel quartier generale storico a Sesto Fiorentino.

Da ogni dove (da Giorgio Armani a Fausto Puglisi che disegna il suo marchio da anni) arrivano i ricordi per lo stilista i cui funerali si tengono lunedì 15 aprile alle 11 a San Miniato a Monte. Cavalli aveva la pittura nel dna, visto che suo nonno, Giuseppe Rossi, era stato un celebre pittore macchiaiolo.

Così il suo stile glamour colorò la moda internazionale degli anni Novanta. Nella vita Cavalli ha vissuto seguendo il suo innato senso del lusso. Lo stilista è stato infatti un amante della bellezza in tutti i suoi aspetti, dalle belle donne alla vita lussuosa, dalle grandi barche (aveva comprato uno yacht cangiante che cambiava colore al sole, un panfilo di 41 metri, viola o blu secondo come i raggi del sole si posavano sul suo scafo), alle feste memorabili che seguivano le sue sfilate kolossal, dove erano sempre presenti le più belle top model: Naomi Campbell, tra le preferite, scelta anche per aprire la sfilata della linea uomo che si tenne su Ponte Vecchio, a Firenze nel 2006, dove la Venere Nera incantò il pubblico con uno splendido smoking bianco. Poi Cindy Crofword, Laetitia Casta, Afef Jnifen, Eva Hezigova. Il super modello Marcus. Una giovanissima e bellissima Nina Moric. Elisabetta Canalis è stata invece l'immagine di una campagna pubblicitaria mondiale per Roberto Cavalli Underwear.

Kate Moss è stata il volto della campagna pubblicitaria per la collezione Primavera-Estate 2006. Tra le supermodelle degli anni 2000 più apprezzate e chiamate a rappresentare la griffe compare anche Mariacarla Boscono. La prima collezione a suo nome venne presentata nell'ambito del Salon du Pret-à-Porter di Parigi nel 1970. Subito dopo portò la sua moda sulle passerelle della Sala Bianca di Palazzo Pitti, e poi su quelle di Milano Collezioni. Nel 1972 apre la sua prima boutique a Saint-Tropez. Ma mentre gli altri stilisti sfilavano a Milano lui scelse di restare a Firenze di fatto isolandosi.

Ricominciò presentando a Milano i suoi jeans invecchiati ed elasticizzati a fine anni Ottanta, diventando in poco tempo celebre nel mondo con i suoi print a disegni giungla.

Lanciò nel 1998 una linea giovane, la Just Cavalli, che diede il nome anche a una catena di bar ristoranti e discoteche. In seguito creò la Roberto Cavalli Home, presentata al Salone del Mobile nel 2012. Nella vita privata Roberto Cavalli ha consumato due matrimoni e una convivenza negli ultimi 15 anni con la ex modella Sandra Nilsson, classe 1985, che lo ha reso padre del sesto e ultimo figlio. Nel primo matrimonio si unì con Silvanella Giannoni. Nel 1980 sposò in seconde nozze Eva Maria Duringer, seconda classificata a Miss Universo nel 1977, che divenne anche il suo braccio destro nel lavoro. Roberto Cavalli era nato e cresciuto a Firenze, amata città dove aveva aperto in seguito anche il suo primo bar ristorante. Suo padre Giorgio era stato ucciso dalla Wehrmacht nel 1944, fucilato nel comune di Cavriglia (Arezzo). Una parentesi dolorosa che spesso lo stilista, in vena di confidenze raccontava, ricordando che il suo ultimo figlio, nato un anno fa, porta il nome del padre Giorgio, in sua memoria. Cavalli si era ritirato a vita privata da 15 anni. Il ceo dell'azienda Cavalli (acquisita nel novembre 2019 dal miliardario di Dubai Hussain Sajwani), Sergio Azzolari, lo ricorda così: "L'eredità di Roberto Cavalli continuerà a vivere attraverso la sua arte, la creatività, l'amore per la natura e gli animali e la sua amata famiglia".



