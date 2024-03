Vestita come Barbie, la moda dietro al film di Margot Robbie

Il glamour e lo stile inconfondibile della bambola più famosa del mondo è racchiuso nel libro illustrato Barbie: The World Tour, che esce il 19 marzo per Rizzoli illustrati, in partnership con Mattel, e in tutto il mondo per Rizzoli International Publications.

Nel 65/o compleanno di Barbie, il volume, con fotografie di Craig McDean, la prefazione di Edward Enninful, l'introduzione di Margaret Zhang e la postfazione di Greta Gerwig, raccoglie alcuni degli outfit più iconici e capi vintage di Barbie che Margot Robbie avrebbe dovuto indossare nel press tour ufficiale che ha fatto seguito all'uscita da record del pluripremiato e acclamato film Barbie di Greta Gerwig. Robbie, produttrice e protagonista del film, e il suo stylist Andrew Mukamal si sono abbandonati alle suggestioni di alcuni di questi look per poi rivolgersi a grandi stilisti, da Giorgio Armani a Donatella Versace, per creare abiti ispirati a quelli originali della bambola. Molti dei look non sono stati però presentati in pubblico poiché il press tour ufficiale di Barbie è stato interrotto per lo sciopero degli attori americani.

Così Margot e Andrew hanno collaborato con il famoso fotografo di moda Craig McDean per realizzare scatti che la ritraessero nei look che avrebbe dovuto indossare: Schiaparelli a Los Angeles, Vivienne Westwood a Londra, Chanel vintage con valigie abbinate Streamline all'aeroporto e così via.

"Questo libro rappresenta il culmine di decine di migliaia di ore di lavoro di alcuni tra i visionari e stilisti più talentuosi e creativi della Terra. Margot e io ci siamo sentiti in dovere di condividerlo con il mondo. Speriamo che lo amerete quanto noi", afferma Mukamal.

Ad accompagnare i ritratti fotografici di McDean, troviamo le immagini di bambole Barbie originali dell'epoca, un tesoro di materiali rari provenienti dagli archivi di moda di Mattel nonché i bozzetti degli stilisti e le Polaroid scattate durante i fitting, a comporre suggestivi collage opera del direttore artistico Fabien Baron.

Con testi di Margot Robbie e Andrew Mukamal, oltre a contributi vergati a mano dagli stilisti che hanno creato i look (da Olivier Rousteing e Michelle Ochs a Manolo Blahnik e Jeremy Scott), questo volume unico nel suo genere fonde lo chic solenne dell'alta moda con la scanzonata allegria del mondo di Barbie: le bambole, la storia e lo stile che hanno catturato l'immaginazione per 65 anni.

"Barbie: The World Tour è la massima espressione del Barbiecore, con look iconici ispirati ai sessantacinque anni di storia della moda di Barbie, ora trasportati nella vita vera da Margot e Andrew con i migliori stilisti del settore" ha detto Lisa McKnight, Executive Vice President e Chief Brand Officer di Mattel. "È stato davvero stimolante - ha aggiunto vedere il mondo far proprie le proposte curate da Margot e Andrew per celebrare il film Barbie. Ricchi di inaspettata giocosità, cenni storici ed espressione di sé, questi look rappresentano una nuova ed entusiasmante interpretazione dello stile di Barbie".



