Fiori d'inverno, la rinascita secondo Giorgio Armani

"I fiori di inverno non ci sono, li ho inventati io!", scherza Giorgio Armani al termine della sfilata della collezione per il prossimo inverno, una visione di composta bellezza che si muove tra neri velluti e petali colorati di fronte a occhi di ospiti come Cate Blanchett.

Le immagini della sfilata





Simbolica, per Armani, la scelta dei fiori: "ricordano una stagione migliore o preannunciano comunque - sottolinea -una stagione migliore". Una speranza nutrita dall'amore per la moda e quello per la natura che "mi ha sempre appoggiato nelle mie scelte, è qualcosa che si trasforma in tessuto, colore, atteggiamento, suggerisce un'atmosfera, la natura è dove viviamo e vogliamo continuare a viverla senza esasperazioni che - è il suo credo - non sono assolutamente necessari".

Così sulla sua passerella nulla cede all'eccesso o all'ostentazione mai: sono creature che si muovono tra pantaloni di shantung di seta e reti di fiori quelle che si mostrano al pubblico dell'Armani Teatro, mai fuori posto, mai fuori dalle righe. Lo show non a caso viene aperto da Gina Di Bernardo, una donna profondamente Armani, volto intramontabile delle campagne pubblicitarie tra gli anni '80 e '90.

E lo show è un susseguirsi di fiori che sbocciano anche nel pieno dell'inverno, si posano sugli abiti insieme alle libellule, sottolineando lo spirito di rinascita della collezione, il senso di eleganza fluida e armonica che è l'essenza del lavoro di Giorgio Armani.

La silhouette si allunga e si libra con maniche svasate, lunghi cappotti, pantaloni liquidi, mentre di sera gli abiti lunghi e preziosi disegnano una figura slanciata e poetica.

A fine sfilata, come ormai da tradizione, Armani si concede alle domande della stampa. Un giornalista straniero gli chiede cosa ne pensi del "governo di estrema destra" guidato dalla premier. E lui glissa con stile sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che "ha due elementi importanti in corpo abbastanza robusti, non ce li ha ma è come se li avesse". "Sulla politica e le strategie che mette in atto non sono così competente, mi secca a volte - aggiunge Armani - vederla così piccolina e minuta in Europa in mezzo a tanti statuari ed eleganti signori, lei lì con la sua giacchettina, ma - conclude - ha un bellissimo viso".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA