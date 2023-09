Da Kors il glamour a piedi scalzi di Jackie a Capri

Il "barefoot glamour" di Michael Kors cerca positività e ottimismo a ogni costo, "anche se il mondo è sottosopra e ogni giorno porta cattive notizie". Tre muse hanno ispirato la collezione per la prossima primavera-estate dello stilista americano da 43 anni al lavoro per aiutare le donne a trovare un'eleganza senza tempo. C'è Jackie Kennedy, fotografata a piedi nudi a Capri negli anni Sessanta, ma anche Jane Birkin, molto nella sua testa mentre disegnava la linea oggi in passerella e che è poi è morta in luglio, "l'inglese piu' amata di Francia". E soprattutto la madre Joan, ex modella da giovanissima, che "all'improvviso" lo ha lasciato lo scorso agosto. Joan Kors aveva 84 anni.

Il mood è quello degli anni Sessanta, con la musica di Burt Bacharach che accompagna lo show al Domino Park sotto il ponte di Brooklyn, di sfondo l'East River solcato da chiatte e il sempre cangiante skyline di Manhattan accarezzato da nuvole basse: "New York è una città di mare come poche al mondo. Hong Kong, Rio, Venezia. Non posso portarvi a Capri, ma vi ho portati a Brooklyn", ha spiegato lo stilista, mandando in passerella "nuove proporzioni" come i miniabito di pizzo ricamato a mano con la vita alta, stile impero, o, in alternativa, lunghi fino ai piedi: che non sono scalzi come quelli di Jackie, ma indossano i sandali rasoterra adorati dalla ex First Lady che li acquistava su misura da Canfora davanti al Quisisana. Michael vorrebbe che, una volta tanto, fossero adottati dalle star sulla passerella degli Oscar. Parterre pluristellato: accanto a Blake Lively, Olivia Wilde, Halle Berry, Ariana De Bose, Ellen Pompeo e Jane Krakowski, anche Alessandra Mastronardi, famosa negli Usa, oltre che per la serie Master of None, anche per Il Talento di Mr C. con Nicolas Cage. Il tema del viaggio, declinato dalle borse made in Italy le cui proporzioni appiattite non occupano troppo spazio in valigia, torna nella nuova collezione di Kors, il cui Capri Holdings di cui fanno parte anche Jimmy Choo e Versace è stato comprato in agosto dal gruppo Tapestry (Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman) nello sforzo più audace della moda americana di costituire un polo del lusso da 12 miliardi di dollari alternativo a Lvmh e Kering.

Tanti i pezzi timeless realizzati in Italia con filati speciali come il cachemire e cotone di un miniabito ecru all'uncinetto che funziona nelle nuove stagioni impazzite, dove il caldo si alterna al freddo. In passerella modelle di tutte le taglie, dalla 36 alla 54, e di tutte le età, da 18 a 45 anni: "Come stilista mi interessa disegnare per gruppi più larghi di persone", spiega Kors, secondo cui i giovanissimi stanno anche loro allontanandosi dalla fast fashion 'usa e getta' privilegiando il concetto del 'lusso abbordabile'. "Pensano che 'più spendi meno spendi'", ma il suo consiglio è lo stesso che da' alle clienti più mature: "Se pensi che lo puoi indossare tre volte e in tre tipi di occasioni diverse, allora vale la spesa".





