Stop alle ruspe, la villa di Marilyn a Los Angeles è monumento

La casa di Marilyn Monroe non può essere demolita perché è diventata ufficialmente un monumento della città di Los Angeles. Il Consiglio comunale ha votato all'unanimità per estendere il vincolo di bene storico-culturale alla villetta che la diva comprò nel lussuoso quartiere di Brentwood pochi mesi prima di morire. Gli attuali proprietari avevano chiesto il permesso di abbatterla, ma dopo una lunga battaglia, il voto 10 a 0 della mattina del 26 giugno chiude il passo alle ruspe in modo definitivo.

La "bomba bionda" protagonista di classici della commedia come 'A qualcuno piace caldo' o 'Gli uomini preferiscono le bionde', cambiò alloggio molto spesso in città. L'unica casa che comprò per se stessa è questo chalet bianco in fondo a una stradina senza uscita, al numero 12305 di Fifth Helena drive.

Marilyn lo acquistò per 75.000 dollari nel 1961, alla fine del matrimonio con il drammaturgo Arthur Miller. È lì che venne trovata morta il 5 agosto 1962.

Nascosta da un muro bianco e da una folta vegetazione di bambù, la villetta costruita nel 1929 in stile spagnolo consta di 270 metri quadrati disposti su un unico piano, con giardino e piccola piscina sul retro. Lo scorso luglio, i proprietari del civico accanto, Brinah Milstein, ereditiera di una famiglia di "palazzinari" e suo marito Roy Bank, che produce reality tv, l'hanno acquistata per 8,4 milioni con l'idea di abbatterla e allargare la dimora familiare.

A settembre 2023 hanno ottenuto dalla commissione competente il permesso per procedere con i lavori, provocando l'immediata reazione delle associazioni che difendono il patrimonio culturale della capitale mondiale del cinema e dei fan della diva. In meno di 24 ore, la consigliera comunale che rappresenta quel distretto, Traci Park, è riuscita a bloccare l'autorizzazione a procedere con le ruspe, chiedendo ai colleghi di avviare l'iter per designare la casa come monumento. Iter che è partito a gennaio. A maggio, i proprietari hanno fatto causa alla città, allegando "un danno irreparabile" a causa delle "macchinazioni" per vincolare l'immobile "in cui l'attrice visse occasionalmente per soli sei mesi prima di suicidarsi 61 anni fa".

Il giudice non ha però fatto prosperare l'ingiunzione dei miliardari. Il consiglio comunale aveva fissato il voto definitivo per il 12 giugno, ma Park aveva chiesto altre due settimane per continuare a trattare con i proprietari. Alla fine di questo tempo, ha chiesto ai colleghi di appoggiare la sua mozione: "Oggi abbiamo l'opportunità di fare qualcosa che avrebbe dovuto essere fatto 60 anni fa. Perdere questo pezzo di storia, l'unica casa che Marilyn abbia mai posseduto, sarebbe un colpo devastante per la conservazione della storia della nostra città. Una città in cui meno del 3% dei monumenti riconosciuti è associato a una donna".

Non è chiaro cosa succederà ora. Park ha promesso ai proprietari che sbarrerà il passo ai minibus turistici. L'idea forse è quella di trasportare la villetta tutta intera in un'altra zona della città, in modo da renderla fruibile senza disturbare i proprietari, che a quel punto sarebbero liberi di costruire sul terreno acquistato lo scorso anno. Dovranno staccare anche le mattonelle davanti all'ingresso su cui Marilyn aveva fatto scrivere 'Cursum Perficio' (Il mio viaggio finisce qui).



