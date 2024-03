A Parigi all'asta l'appartamento 'futurista' di Karl Lagerfeld

L'appartamento parigino di Karl Lagerferld verrà venduto all'asta il 26 marzo prossimo. Il geniale stilista scomparso nel febbraio 2019 vi ha trascorso gli ultimi dieci anni della propria vita, precisa all'agenzia France Presse il notaio Thomas Jousselin, tra i responsabili di Althemis, lo studio notarile che si occupa della vendita, confermando informazioni di stampa.

Situato in un antico edificio del Quai Voltaire, con vista spettacolare sulla Senna e sul Museo del Louvre, l'appartamento venne totalmente rifatto dallo stesso Karl Lagerfeld "in uno stile futurista", aggiunge la stessa fonte, precisando che si tratta di una casa divisa in tre stanze per una superficie totale di 260 metri quadri. La base d'asta è di 5,3 milioni di euro.



