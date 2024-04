InterStellar, il cocktail per lo scudetto dell'Inter

L'Inter, vincendo il 22 aprile il derby contro il Milan, è matematicamente Campione d'Italia. La squadra, allenate da Simone Inzaghi, ha ora il diritto di aggiungere la seconda stella al suo stemma, un onore riservato alle squadre che hanno vinto almeno venti campionati nazionali: questo simbolo riconosce e celebra l'eccellenza della squadra meneghina nel calcio italiano.

Per commemorare questo momento storico e rendere omaggio alla vittoria dell'Inter, l’esperto drinksetter di Anthology by Mavolo Riccardo Campagna ha creato un cocktail chiamato "InterStellar". Questo drink è più di un semplice cocktail: è un brindisi alla storia e alla tradizione del popolo nerazzurro. “Il successo nerazzurro e la conquista del ventesimo scudetto rappresentano un momento di orgoglio e gioia per milioni di tifosi interisti in tutto il mondo. Abbiamo deciso di celebrare questo storico risultato con il cocktail InterStellar, per dare il giusto tributo alla squadra che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio”, ha affermato Riccardo Campagna, drinksetter di Anthology by Mavolo.

La ricetta per preparare il cocktail “InterStellar”, realizzato dal drinksetter Riccardo Campagna:

· 30 ml gin Eden Mill Neptune · 10 ml Liquore Bergamotto e Ginepro Dennis Zoppi

· 8 gocce di soluzione salina affumicata · Le Tribute Tonic Water

Per preparare il drink InterStellar iniziate versando tutti gli ingredienti, ad eccezione dell’acqua tonica, direttamente nel bicchiere tumbler alto già riempito di ghiaccio. Successivamente, aggiungete 8 gocce di soluzione salina affumicata. Riempite quindi il bicchiere con Le Tribute Tonic Water. Infine, mescolate delicatamente tutti gli ingredienti direttamente nel bicchiere. Per realizzare la soluzione salina, riscaldate 100 ml d’acqua in un pentolino; quando è quasi sul punto di ebollizione aggiungete 80 g di sale affumicato e spegnete il fornello. Mescolate fino allo scioglimento del sale, quindi lasciate raffreddare e imbottigliate la soluzione in un flacone con contagocce.

