Oro, argento e bronzo , Olimpiadi e design per l'abitare contemporaneo

Il mondo del design rende omaggio all’appuntamento olimpico di Parigi 2024 con una selezione di prodotti che richiamano il colore delle medaglie. Oro, argento e bronzo diventano protagonisti dell’abitare contemporaneo con soluzioni originali e affascinanti. Specchi, tavoli, ma anche sedute, tessuti e molto altro, in una panoramica che crea una relazione con il design.



Oro, tra lusso e glamour

Sul gradino più alto del podio, un materiale conosciuto per la sua duttilità che nel mondo dell’arredo si traduce in una capacità di essere utilizzato in modi diversi oltre che essere fonte di ispirazione. Il celebre marchio del vetro Tonelli Design lo plasma dando vita a specchi come Bands o lo psichedelico Iris che anche nella forma ricordano il prestigioso alloro e nel quale è piacevole rivedersi.

Leggero come gli atleti sulle piste, invece, Golden Threads è il prezioso tappeto modulare creato da Deanna Comellini per G.T.DESIGN che si piazza al primo posto grazie alle lamine dorate applicate artigianalmente sulla morbida lana della Nuova Zelanda.

È la poetica giapponese dell’evidenziare a filo d’oro la congiunzione di frammenti quella che permea Wabi Sabi A, lastra dall’alto valore decorativo della Couture Collection di Antolini, dove l’intarsio in Ivory Opale sembra fluire liberamente sulla candida superficie in Cristallo Bianco. Più giocosi e geometrici i motivi Ginko Ballatine A, dove dettagli trasversali in metallo prezioso interagiscono con la pregiata limestone Crema Champagne, e Soap A, organico motivo che si distingue per i particolari dettagli in oro che formano un vivace pattern sulla superficie in Calacatta Brasil.

Le lampade di Carl Hansen & Søn brillano come una medaglia d'oro nel mondo dell'illuminazione, offrendo una luce calda e accogliente che ha conquistato il cuore di tanti appassionati di design: tra le proposte troviamo le sospensioni BT1041 Calot Pendant e la BT1091 Confetti, da tavolo la scultorea RF200, la cui base e i riflettori della luce possono essere assemblati in nove diverse combinazioni, così da personalizzarla e adattarla all’ambiente e la nuovissima lampada HK20 Bubi dall’estetica spiritosa che s’ispira al cappellino del nipote del designer.

Lo spirito pop e vincente di Casamania by HORM si ritrova in due prodotti best seller, la sedia Him & Her di Fabio Novembre simboli di una estetica audace e sensuale, e nel lampadario scultura Tweet T., che rappresenta una gabbia con canarini, emblema in diverse civiltà (da quella egizia e romana, passando per il Medioevo e le corti inglesi) di buon gusto e protezione.

Già super premiato a un anno dalla sua nascita il tavolo Alexander di HORM firmato Marco Piva, va sicuramente fra i vincitori: l’unicità sta nelle sue gambe in metallo pressofuso assemblabili in modi differenti e composte da due elementi più un giunto a Y. Uno snodo di incastri come l’Alexanderplatz di Berlino; e la lampada Aira disegnata da Marcantonio, che unisce la preziosità dell’oro a quella del marmo e porta la Natura dentro l’ambiente.

I Quadri Vino firmati Della Marta dedicati al mondo del collezionismo, dell’arte e del design d’autore sono perfetti per conservare i vini alla giusta temperatura e per esporli in casa come vere e proprie medaglie d’oro.

La preziosa finitura arricchisce anche la cucina con il rubinetto 3N1 Gold di InSinkErator, che eroga in pochi secondi acqua quasi bollente per una tisana rilassante post-gara.

Per arredare la camera da letto di coloro che salgono sul gradino più alto del podio, ci pensa Somma1867 con il prezioso plaid imbottito Khulna della collezione Eclectica, realizzato con stampa piazzata su raso di puro cotone mercerizzato 120 fili/mq. Il retro è in caldo velluto e l’imbottitura in morbida fibra anallergica, travettato con ribattitura perimetrale, in due raffinate varianti colore fra cui Dorato… per arredare ogni ambiente con lusso ed eleganza.

Un raffinato tocco che si ritrova anche tra le 35 finiture cromatiche di Fantin, che da sempre fa della lavorazione del metallo il cuore pulsante della sua attività, plasmando arredi dalle linee pulite e minimali. E allora, perché non godersi un meritatissimo riposo in un Frame Bed, dal giroletto costituito dal caratteristico tubo quadro della Frame Collection? Rigorosamente in tonalità Oro chiaro, ovviamente.

Argento, un metallo per tutte le occasioni

Alle spalle dell’oro, un materiale la cui versatilità è ricercata dai designer di tutto il mondo.

Le soluzioni luminose di Linea Light Group in finitura cromo e argento sono come atleti che vincono la medaglia nelle competizioni internazionali: eleganti, versatili e sempre pronte a conquistare il podio dell'arredamento. Che siano da terra, a sospensione o da tavolo, queste lampade portano in casa un tocco di classe e raffinatezza, perfetto per tutti i gusti e gli stili, proprio come i migliori atleti che eccellono in diverse discipline. E particolarmente vicina al tema sportivo, sicuramente da segnalare la sospensione Tour Slim, con la sua forma rotonda o ellittica, il profilo sottilissimo e le molteplici possibilità installative, a cascata simmetrica o asimmetrica, concentrica o divergente, Tour Slim permette una grande libertà espressiva e consente di creare con estrema facilità anche una composizione che ricorda i cerchi olimpici.

A conferma del detto “l’argento va su tutto”, Tonelli Design propone diverse tipologie di specchi che si adattano ad ogni ambiente abbinando la lucentezza del metallo con l’eterea bellezza del vetro. Da Beryl, intagliato come un diamante, a Gerundio o all’accattivante Split. Anche il tappeto si arricchisce e allora la spessa viscosa tessuta a mano di Kama cattura e riflette la luce dalla sfumatura argentea lasciandola fluttuare sulla sua superficie, proprio come una medaglia. Un tappeto creato da Deanna Comellini per G.T.DESIGN che grazie al taglio irregolare delle fibre crea una trama sontuosa e selvaggia. Onde e linee fluide, invece, per la collezione di imbottiti cromati Wellen di Karl Lagerfeld Maison che incarna lo spirito di originalità così fondamentale negli anni ’70 e la giocosità del celebre couturier.

La medaglia d'argento nel mondo sportivo non è solo un simbolo di eccellenza e impegno, ma porta con sé il fascino del suo colore argenteo, che rappresenta purezza, forza e resistenza. Allo stesso modo, le sedie iconiche di Thonet in tubolare d'acciaio riflettono queste stesse qualità attraverso il loro design elegante e robusto. Il colore argenteo dell'acciaio tubolare evoca una sensazione di modernità e durevolezza, esattamente come il secondo posto sul podio sportivo celebra l'eccezionalità e la determinazione. Entrambi, la medaglia d'argento e l'acciaio tubolare delle sedie Thonet, utilizzano la loro tonalità argentea per esprimere bellezza, funzionalità e l'aspirazione a raggiungere la perfezione. Con Him & Her, Casamania by HORM e Fabio Novembre rinnovano il loro invito a sedersi non solo su una sedia, ma su una storia, un'idea, un sogno che prende forma e colore, e che oggi, più che mai, può essere vissuto giorno dopo giorno, ritrovando nella nuova sfumatura Grigio Ferrari perlato un tocco ancora più raffinato.

Bronzo, una sicurezza in ascesa

Al terzo posto, uno dei materiali che accompagna l’uomo dall’alba dei tempi, al punto da identificarne una fase storica. Versatile nei suoi utilizzi, il bronzo, oltre alla sua sonorità speciale, al timbro e al colore, rivela una fusibilità unica che in questi ultimi anni l’hanno reso molto popolare anche nel mondo dell’arredo. Fusibilità evidenziata da Tonelli Design con Central, lo specchio che appare come una medaglia in un quadro da appendere alla parete, dall’estetica elegante. Una tinta calda, resa vibrante dai delicati aloni del materiale, caratterizza la tonalità Corten di Foil prodotto da Ceramiche Refin, collezione di rivestimenti in grès porcellanato che declina con nuova potenza estetica materiali metallici di diverse origini. Cerchio olimpico anche per la sospensione Tour Slim di Linea Light Group in finitura Rame Spazzolato con la sua forma rotonda o ellittica, il profilo sottilissimo e le molteplici possibilità installative, a cascata simmetrica o asimmetrica, concentrica o divergente, che permette una grande libertà espressiva e consente di creare con estrema facilità anche una composizione che ricorda i cerchi olimpici.

