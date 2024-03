Abitare la primavera, le novità arredo per gli spazi esterni

Con il ritorno della primavera e delle giornate di sole torna anche la voglia di vivere gli spazi esterni, che vengono sempre più sfruttati come una stanza in più. Dopo l'inverno la tentazione di riscoprire gli spazi aperti è irresistibile e in Italia, complice un clima solitamente mite, la scelta dell'arredo all'esterno è sempre stata molto curata, ancora più negli ultimi tempi in cui il mercato si è consolidato. Se le case sono sempre più piccole maggiore attenzione si riserva a giardini, balconi, terrazze e porticati, sia di pertinenza diretta che condominiali. Tali aree diventano fondamentali per recuperare spazio da adibire a nuove funzioni, quasi come una stanza aggiuntiva. Si sono trasformati i luoghi di aggregazione e di convivialità, il “salotto” si trasferisce spesso all’aperto e il confine tra indoor e outdoor si fa sempre più sottile. Alla Fiera di Roma Casaidea 2024 (16 -24 marzo) le soluzioni di oltre 150 aziende riflettono idee e tendenze dell’abitare, in un mix tra innovazione e tradizione. La manifestazione organizzata da MOA Società Cooperativa per la sua 48a edizione punta propio sull’outdoor forniture con tante soluzioni per “abitare” la bella stagione. In mostra idee innovative, dagli arredi ai caminetti, dall'illuminazione per esterni alle piscine, sia nello stile contemporaneo internazionale, sia nelle espressioni nazionali più tradizionali. Ampio spazio anche all’artigianato di alta qualità che rappresenta le maestrie del territorio negli stand di Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio, presenti con una collettiva di oltre 50 imprese partecipanti.

Uno dei focus principali riguarda i materiali utilizzati, tutti all’avanguardia e rispettosi dell’ambiente. Sono gli stessi designer a mixare diversi tipi di elementi dalle diverse consistenze ed è il legno uno dei protagonisti, che viene abbinato a tutte le variazioni di alluminio, ferro battuto, acciaio inossidabile e altri metalli. L’accostamento di superfici materiche, così comuni in natura, diventa sempre più presente negli arredi: è il caso delle soluzioni da esterni (e da interni) realizzati in pietra vulcanica e lavica, materiale pressoché indistruttibile, che viene dipinta per dare un tocco di colore e di personalizzazione davvero originale sotto forma di tavoli, pannelli decorativi, specchiere, lavandini, pareti doccia, pavimenti, dal sapore classico al contemporaneo. Una soluzione di arredo dalla componente artistica, quasi pittorica, che dona carattere all’ambiente.

Non solo outdoor: per assecondare la tendenza living che vede gli ambienti dell’abitare avere funzioni sempre più ibride dove la parola d’ordine è contaminazione, in esposizione a Casaidea 2024 una novità assoluta che integra il piano cottura a induzione nel top in ceramica del tavolo. Un'innovazione plug and play che permette di avere in un’unica soluzione d’arredo un tavolo freestanding e due fuochi, senza alcun impatto estetico sul design del piano. Tra le innovazioni tecnologiche anche il camino che si gestisce tramite App, con la tecnologia Easytech4wood che applica il digitale alla legna, permettendo all’utente di gestire diverse funzionalità comodamente dallo smartphone o tramite il dispositivo Amazon Alexa, interagendo con il focolare anche attraverso la voce.

L’innovazione esalta i momenti di benessere e così la Spa entra in casa con le poltrone futuristiche che permettono di godere di diversi massaggi (dallo shiatsu a quello a compressione d'aria) e la vasca idromassaggio che diventa "portatile" e può essere installata ovunque, dalla sala wellness al terrazzo.

Riciclare, riutilizzare e ridurre, per avere un giardino sostenibile: questo è possibile grazie ai macchinari che garantiscono una manutenzione ecosostenibile degli spazi verdi, dove si raggiunge l’indipendenza dalle isole ecologiche, riciclando e riutilizzando gli scarti. Scarti che diventano anche pezzi d'arte e protagonisti di alcune opere in mostra, che invitano alla riflessione sul nostro rapporto con l'ambiente e sulla necessità di adottare pratiche più sostenibili. Perché la protezione del pianeta passa anche dalla trasformazione degli elementi e i quadri appesi diventano un monito per tutti coloro che li guardano.

