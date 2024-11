Padel e pilates, l'alleanza perfetta

Padel e Pilates spopolano in Italia e all’estero. Solo da noi sono più di un milione e mezzo i padelisti, con un mercato globale in continua crescita. Il Pilates segue a ruota, con un pubblico trasversale come età e di recente considerato anche come fedele alleato di chi decide di praticare questo sport di derivazione tennistica, affidabile per il potenziamento della muscolatura ma anche nel recupero post match. Il Pilates, specialmente se praticato in forma atletica sul Reformer, il principale macchinario del metodo (l'alternativa è il Pilates Matwork che si pratica ovunque basta avere un tappetino) è di grandissimo aiuto agli sportivi che lo scelgono anche in preparazione di importanti competizioni.

A Napoli dal 22 al 24 novembre si tiene la prima fiera italiana del Padel e del Fitness, Padelness, con 9mila mq di esposizione, campi di gioco interni, masterclass, esposizioni di marchi del settore. Ma quali benefici garantisce la pratica congiunta di Pilates e Padel? Lo racconta Genesi Company, da oltre 20 anni èp artner in esclusiva in Italia di Balanced Body, brand californiano produttore di macchinari e punto di riferimento per la formazione in ambito Pilates,

Di seguito quattro elementi che rendono il Pilates un perfetto alleato del Padel:

1. Allena la muscolatura “core”. Avere stabilità e postura corretta è fondamentale per raggiungere buoni risultati nel Padel, ecco perché è importante allenare la muscolatura più profonda, vera responsabile dell’equilibrio del corpo. In particolar modo è importante lavorare sulla fascia lombare e addominale. Per svolgere con maggior precisione ogni movimento è decisivo che gli arti inferiori siano allenati, stabili, forti, soprattutto per mettere in campo efficaci giochi di gambe.

2. Sviluppa la flessibilità muscolare. La pratica del Pilates permette di allungare i muscoli per movimenti più slanciati e armoniosi. Grazie al Reformer, dotato di molle e resistenze, tutta la muscolatura diventa più flessibile e scattante, pronta a reagire e contrattaccare in partita. Dritto e rovescio sollecitano la cuffia dei rotatori, che deve essere flessibile e forte, per una giusta stabilizzazione della spalla.

3. Diminuisce il rischio di infortuni. Il Pilates aiuta a preservare tendini e legamenti che proteggono le articolazioni, molto sollecitate nella pratica del Padel. In particolar modo, specifici esercizi sul Reformer agiscono rafforzando i legami con i quadricipiti e femorali, molto toccati dal Padel, sport nel quale molto spesso ci si trova a rimanere in posizione di squat e mezzo squat.

4. Potenzia il controllo e la concentrazione. Il Pilates favorisce una conoscenza profonda della propria muscolatura. Aiuta ad essere consapevoli della propria forza, della propria potenza e soprattutto a mettere in campo movimenti precisi ed efficaci. Essere più presenti nell’azione, con movimenti mirati, permette di raggiungere migliori performance e risultati sportivi più soddisfacenti.

Il Pilates, quindi, non solo è un metodo di allenamento che, di per sé, garantisce l’ottenimento di uno stato di salute e benessere fisico elevato, ma è anche il segreto del successo di tantissimi atleti che lo incorporano nella propria routine di preparazione e mantenimento per un ottimale stato psico-fisico. Nel padel, ma anche nel tennis, nel nuoto come nel calcio, il Pilates viene incontro ad atleti e appassionati, risvegliando così tutta la loro potenza ed elasticità muscolare, liberando la mente e rafforzando il corpo.

