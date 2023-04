Allagata scuola a Merano: psicoanalista, 'gesto di rabbia'

(ANSA) - BOLZANO, 03 APR - "Ogni volta che accadono (o si ripetono) i gesti vandalici dei giovani, è la rabbia. Gli arrabbiati, come mi capita spesso di nominarli, sono gli adolescenti del terzo millennio che stanno male, forse malissimo adesso dopo gli ultimi anni di pandemia, di crisi economica e sociale e di guerra". Lo dice all'ANSA lo psicoanalista bolzanino Giuseppe Maiolo.

Per il docente dell'università di Trento, "un malessere non nuovo, ma aumentato a dismisura tra le cui motivazioni vi è quella non avere più futuro. Non lo immaginano più, anzi negli anni lo hanno visto morire come prospettiva". "Nella mia adolescenza - spiega - il futuro era un ventaglio di possibilità e mi veniva incontro. Adesso non c'è più traccia. C'è il vuoto.

Quando questo spazio indefinito prende il sopravvento, la rabbia della protesta, spesso mascherata da divertimento, allaga o infiamma, riempie in altro modo i luoghi in cui si vive o brucia con falò visibili la realtà anche senza lasciare morti sul campo".

Secondo Maiolo, "sta a dire 'vi accorgerete prima o poi che ci siamo!' Non è solo la necessità, tutta contemporanea, di trovare un momento di notorietà con le proprie imprese, quanto l'essere riconosciuti dagli adulti come soggetti di diritto a cui è stato tolto il sogno di un futuro felice, promesso e garantito. Quanto meno a parole! La rabbia dei vandali oggi, credo coincida con questo vuoto che hanno dentro e non con la noia", è convinto lo psicoanalista. "Quella di un tempo gli adulti l'hanno demonizzata spingendo i ragazzi ad avere sempre qualcosa da fare, quando invece distesi sul letto con gli occhi appesi al soffitto, faceva sognare. Ora non più", conclude Maiolo. (ANSA).