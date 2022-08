La guerra in Ucraina alla "lectio degasperiana" con Fabbrini

(ANSA) - TRENTO, 12 AGO - Torna giovedì 18 agosto alle 17 a Pieve Tesino il tradizionale appuntamento con la Lectio degasperiana, che quest'anno chiama il politologo ed esperto di relazioni internazionali Sergio Fabbrini ad affrontare il tema più urgente e drammatico del momento: "Il ritorno della guerra in Europa. De Gasperi 70 anni dopo". L'incontro, come da tradizione, si svolge in occasione dell'anniversario della morte dello statista trentino.

Concluderà l'evento un ricordo dedicato dal presidente della Fondazione, Giuseppe Tognon, a Maria Romana De Gasperi, figlia primogenita dello statista recentemente scomparsa. La partecipazione all'evento è libera con prenotazione consigliata.

