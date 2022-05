Covid:Bolzano insiste 'linea morbida su mascherine a scuola'

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAG - La Provincia di Bolzano insiste su una linea morbida per quanto riguarda l'obbligo di mascherine nelle scuole. "Visto l'alleggerimento delle misure in quasi tutti gli ambiti è diventato davvero difficile giustificare l'obbligo per i ragazzi anche quando sono seduti ai banchi e non ci sono assembramenti", ha detto il governatore Arno Kompatscher dopo la seduta della giunta provinciale. Bolzano nei prossimi giorni cercherà perciò ulteriori colloqui con Roma. (ANSA).