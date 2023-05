Università: alla Scuola Sant'Anna nasce tirocinio del Merito

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAG - Meravigliarsi, esplorare, motivare, orientarsi: da martedì 9 a giovedì 11 maggio parte la prima edizione del tirocinio residenziale del progetto MeMo, (Merito e Mobilità Sociale), promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Coinvolti 120 tra studentesse e studenti al quarto anno delle scuole superiori di tutta Italia selezionati in base al merito e alla provenienza da contesti di possibile fragilità economica e sociale. Andare verso una scelta più consapevole del proprio futuro è l'obiettivo del percorso di orientamento. Il simbolo di questa edizione di MeMo è una gomma per cancellare, un modo, spiega una nota, "per ricordarsi che, a 17 anni, le scelte possono essere scritte e riscritte, pensate e ripensate, cambiate e discusse, mettendosi sempre in gioco in prima fila, per cimentarsi nel raggiungimento delle sfide e dei traguardi più impensabili. Il filo conduttore dei quattro momenti (meravigliare, esplorare, motivare, orientare) è la volontà di mettersi in discussione".

Il programma affronta i seguenti ambiti disciplinari: sviluppo sostenibile; esplorare, discutendo sul futuro della robotica nei diversi campi; motivare, comprendendo la realtà moderna delle istituzioni; insegnare a orientare, attraverso una migliore conoscenza di sé stessi, come individui e futuri professionisti, come medici, anche attraverso gli strumenti dell'intelligenza emotiva.

Il primo gruppo atteso a Pisa incontrerà docenti, ricercatrici, ricercatori e personaggi di spicco per discutere insieme di temi come modernità, futuro, scelte consapevoli.

