Valditara, "riformeremo l'istruzione tecnico-professionale"

(ANSA) - BARI, 29 APR - "Abbiamo appena stanziato 166 milioni di euro per gli istituti agrari, alberghieri e nautici. E altri 64 milioni per gli istituti alberghieri agrari, capofila negli Its. Inoltre sto preparando un'importante riforma dell'istruzione tecnico-professionale che avrà al centro il tema della valorizzazione di tutti gli istituti agrari e alberghieri, e di tutta la filiera tecnico-professionale, che è il pilastro del nostro sistema produttivo". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, oggi a Bari, al Villaggio contadino di Coldiretti.

"Questi settori devono diventare percorsi formativi di serie A - ha aggiunto -. Investiremo risorse e costruiremo una filiera in modo che possa esserci un percorso di continuità con gli Its, puntando molto sull'orientamento, in modo che i ragazzi e le loro famiglie siano consapevoli che qui c'è il futuro. Ci sono possibilità occupazionali incredibili con ottimi stipendi e quindi - ha concluso il ministro - c'è la possibilità di realizzare tante competenze nell'ottica della valorizzazione dei talenti di ciascuno". (ANSA).