Bernini, prossima settimana proposta a Demanio su studentati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 APR - "Abbiamo già cominciato a fare delle call dal ministero con i sindaci per poter capire quali sono i beni demaniali dei Comuni e quali sono quelli di competenza nazionale. Proprio la prossima settimana avvieremo formalmente una manifestazione di interesse nei confronti del Demanio per mettere gli immobili sfitti e inutilizzati a disposizione degli studentati universitari perché così si garantisce davvero il diritto allo studio". Lo ha detto il ministro dell'Università Anna Maria Bernini a Campobasso parlando della possibilità di recuperare gli immobili del Demanio e utilizzarli per gli studentati. (ANSA).