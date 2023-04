NoiSiamoLeScuole, racconta due istituti di Ancona

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Prosegue nelle Marche il racconto di #NoiSiamoLeScuole, l'approfondimento social a cura del ministero dell'Istruzione e del Merito dedicato alle storie di didattica e di comunità delle scuole italiane. Questa settimana è la volta di due istituti di Ancona.

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Volterra-Elia", suddiviso in due plessi, è un punto di riferimento per il territorio, per la sua propensione all'innovazione didattica e per l'ampia offerta formativa. Il Liceo scientifico opzione Scienze applicate "Volterra" è ricco di laboratori di Meccanica (Meccatronica ed Energia), Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica, Telecomunicazioni, Fisica e Chimica, per un percorso formativo che lo distingue da un Istituto tecnico. L'"Elia", invece, è un Istituto nautico e aeronautico, "uno dei più importanti nella Regione Marche - spiega nel video uno studente -. Offre una vastissima possibilità di applicazione tecnica di ciò che impariamo a lezione in laboratori specifici di simulazione ma anche a bordo di navi e in aeroporto". L'istituto custodisce anche alcune navi storiche, ricchezza dell'intero territorio.

Molti dei laboratori della scuola sono stati realizzati grazie ai fondi Pon e con gli stanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza saranno ulteriormente potenziati.

La scuola potrà avvalersi dei finanziamenti previsti dal Pnrr per la Scuola 4.0 e il superamento dei divari territoriali, con cui arricchire le dotazioni tecnologiche e l'offerta formativa rivolta soprattutto alle professioni del futuro, e rafforzare il modello di inclusione sociale, recupero delle competenze e lotta alla dispersione. Come polo formativo nazionale, l'istituto ha anche la funzione di coinvolgere le scuole nella formazione del personale scolastico, con l'obiettivo di adeguarsi ai cambiamenti del contesto sociale e permettere così ai docenti di aggiornarsi in termini di innovazione tecnologica e transizione digitale. "L'Istituto, grazie al Pon e ad altri finanziamenti stabiliti dal ministero - racconta nel video Rosa Martino, la dirigente scolastica -, ha cercato di ampliare e potenziare gli ambienti di apprendimento, in modo che la tecnologia e le innovazioni, legate non solo alla didattica ma anche ai laboratori, potessero migliorare le competenze dei ragazzi. Come diceva Montessori, la scuola è in continua evoluzione".

La nuova scuola IIS "L. di Savoia - G. Benincasa", Istituto secondario di II grado, sarà abbattuta e interamente ricostruita grazie a un finanziamento di 10.500.000,00 euro del Pnrr, assegnati dal ministero alla Provincia di Ancona, proprietaria dell'edificio. L'istituto era stato costruito negli anni '70 sulla base di esigenze didattiche oggi ormai superate.

Nonostante, dunque, l'attenzione riservata alla sua manutenzione, si è reso necessario un completo restyling per costruire ambienti più adatti a una scuola di oggi e di domani, con laboratori e aule polifunzionali. La nuova scuola inoltre valorizzerà ancor più la collocazione immersa nel verde e adatta alle attività all'aperto, in una zona a cavallo tra la periferia e il centro, quasi a rappresentare un punto di incontro tra le due realtà. "Il progetto cerca di risolvere - spiega, infatti, l'architetto Andrea Tabocchini - quegli attriti che esistono tra la città e la periferia, legandosi proprio alla natura".

Il video dell'IIS "Volterra-Elia": https://youtu.be/3mJygePKk0Y Il video dell'esperienza delll'IIS "Volterra-Elia" come polo formativo per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale (i progetti formativi sono disponibili sulla piattaforma scuolafutura.it): https://youtu.be/k0bWNKzsgNM Il video della nuova scuola "L. di Savoia - G. Benincasa": https://youtu.be/R_xNG9NQ0qU #NoiSiamoLeScuole è il progetto del Ministero dell'Istruzione e del Merito dedicato alle storie di didattica e di comunità e alle storie del PNRR Istruzione.