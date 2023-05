Caro affitti: Confagricoltura offre spazi a costi calmierati

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - "Molte" aziende associate a Confagricoltura possiedono nel Milanese e nelle zone vicine fabbricati solo in parte abitati, in ristrutturazione o da recuperare e convertire e che potrebbero essere adattati e concessi in uso agli studenti che hanno necessità di rimanere vicini alle università. In cambio gli studenti potrebbero versare "un affitto calmierato" o prestare "una vera e propria attività lavorativa in azienda", ad esempio per gestire o creare agriturismi o per fornire servizi amministrativi per i quali gli imprenditori "sono spesso alla ricerca di personale". La proposta, contenuta in una lettera inviata al sindaco di Milano Giuseppe Sala, è di Confagricoltura Milano, Lodi, Monza e Brianza, che intende offrire un contributo per far fronte al costo degli affitti che ha dato vita nei giorni scorsi alla protesta dei ragazzi accampati in tenda davanti alla sede degli atenei.

"Ci siamo sentiti toccati - scrive Francesco Pacchiarini presidente Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza - dalle richieste più che legittime di tanti studenti che invocano il diritto alla casa, come presupposto indispensabile per il diritto allo studio e quindi alla costruzione di un futuro migliore, anche e soprattutto per chi parte da condizioni culturalmente ed economicamente svantaggiate. Siamo infatti convinti che il contesto a cui i giovani appartengono o la distanza geografica dalle università non possa e non debba ostacolare l'accesso all'istruzione in un Paese e in particolare in un territorio come il nostro a cui non mancano capacità, risorse e volontà di investire sulle nuove generazioni e sul proprio avvenire".

Confagricoltura presenta quindi il proprio "contributo" e chiede al sindaco Sala un incontro per "poter approfondire i dettagli della proposta e del percorso che vorremmo strutturare, nello spirito di attenzione alla comunità che da sempre contraddistingue la nostra organizzazione". (ANSA).