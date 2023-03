Cinema a scuola, fino al 31/3 bando per candidare cortometraggi

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Prorogata fino a venerdì 31 marzo la scadenza per candidare i cortometraggi al concorso del Balóss Film Festival, il primo festival milanese dedicato a cortometraggi realizzati interamente da bambini, bambine, ragazzi e ragazze in età scolare, dai 6 ai 16 anni, durante i laboratori di cinema svolti a scuola. Entro il 15 aprile sarà comunicato l'elenco dei cortometraggi selezionati per il concorso.

Il Balóss Film Festival si svolgerà dal 12 al 14 maggio 2023, a Milano, al MIC - Museo Interattivo del Cinema e al Teatro del Buratto. Il concorso nazionale dei cortometraggi prevede l'assegnazione dei premi per il miglior cortometraggio, il miglior attore, la migliore attrice, la migliore sceneggiatura, il premio del pubblico e il premio della giuria. Inoltre, il Festival ospiterà anche prodotti cinematografici europei che abbracciano le stesse finalità al fine di costruire una rete di conoscenza e scambio sulla metodologia di educazione all'immagine. Il tema del festival, non vincolante, bensì preferenziale, è "Vivere la comunità tra regole e libertà".

Per poter partecipare al concorso i cortometraggi devono durare al massimo 10 minuti, i protagonisti devono essere i ragazzi e le ragazze, che devono aver realizzato l'opera, dall'ideazione alla scrittura, fino alla messa in opera del prodotto audiovisivo, come una vera e propria troupe cinematografica, accompagnati, ovviamente, da figure professionali, tecniche ed artistiche. Ogni organizzazione proponente può inviare fino a un massimo di 5 cortometraggi scrivendo a baloss@circonvallafim.org. (ANSA).