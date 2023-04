Premio Vito Scafidi, domani la premiazione a Roma

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Torna il Premio delle Buone Pratiche di Sicurezza e Salute a scuola "Vito Scafidi", promosso da Cittadinanzattiva e giunto quest'anno alla sua diciassettesima edizione: studenti, insegnanti, rappresentanti istituzionali e civici racconteranno le esperienze e i progetti innovativi realizzati dalle scuole sui temi del Premio: la sicurezza a scuola e sul territorio, l'educazione al benessere, l'educazione alla cittadinanza attiva, ai quali si aggiunge, per la prima volta, l'ambito della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico (con una raccolta di video messaggi, attività, progetti dei ragazzi rivolti al mondo degli adulti e/o ai propri coetanei affinché ci si mobiliti a tutti i livelli).

La cerimonia di premiazione si terrà domani 19 aprile dalle ore 10:00 alle 11:30 presso il Centro Europa Experience "David Sassoli", in piazza Venezia 6c, a Roma.

A questa edizione del Premio hanno partecipato 90 scuole di ogni ordine e grado con progetti che riguardano: i comportamenti corretti per fronteggiare emergenze all'interno dell'edificio scolastico e all'esterno; la prevenzione di episodi bullismo, cyberbullismo, violenza di genere e vandalismo; la tutela dell'ambiente; la sicurezza stradale; l'utilizzo consapevole delle tecnologie e dei social network; l'educazione al benessere attraverso abitudini e comportamenti alimentari, attività motorie e sportive, stili di vita; l'educazione alla cittadinanza attiva, tramite la promozione di percorsi di educazione civica, di esperienze solidali nei confronti dei soggetti più deboli, di esperienze di convivenza civile, di legalità, di inclusione sociale. (ANSA).