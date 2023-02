Sapienza e Irbm per la ricerca scientifica e nuovi farmaci

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - L'Università La Sapienza di Roma e IRBM Spa hanno firmato oggi, presso la Sala Senato del Rettorato dell'Università, un accordo quadro triennale per rafforzare la collaborazione nell'ambito della ricerca e dello sviluppo di farmaci innovativi. Attraverso l' accordo sarà possibile un sinergico e ampio accesso alle rispettive competenze ed infrastrutture nell'ambito della ricerca farmaceutica al fine di avanzare le conoscenze per supportare lo sviluppo di nuovi farmaci e nuove tecnologie.

Ampio spazio sarà dato anche alla formazione e alla diffusione della cultura scientifica attraverso l'organizzazione di percorsi di formazione, seminari e convegni. Tra gli scopi della collaborazione, anche l'ingresso di nuovi ricercatori nei programmi di crescita occupazionale di IRBM attualmente in forte espansione.

Ilaria Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di IRBM, ha detto: "Siamo onorati di questa nuova partnership con una eccellenza del panorama universitario italiano e non solo. Siamo certi che questa collaborazione ci aiuterà a raggiungere traguardi scientifici entusiasmanti e molto proficui per l'azienda, per la scienza biomedica, per l'occupazione dei talenti e per il Paese" Per Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza, "Questo accordo rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico delle attività che coniugano ricerca e Terza Missione che Sapienza sta portando avanti per essere da supporto alla tutela della salute, anche collaborando con le migliori realtà produttive del nostro Paese. Con il reciproco scambio di esperienze e professionalità possiamo prendere parte a un processo innovativo a favore della collettività, facendo ricerca scientifica di alta qualità e creando sinergie anche nel campo della formazione". (ANSA).