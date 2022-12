Scuola: al Mameli 'notte bianca' per chi indeciso sul futuro

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Dal 4 al 28 gennaio ci si potrà iscrivere alle scuole superiori ma tutto è chiaro per tutti? Il liceo classico offre ancora competenze valide per la società attuale? "La notte bianca del Mameli", storico liceo classico di Roma, con la mission "Un ponte tra passato e futuro", fornisce delle risposte a chi ancora è incerto sul percorso formativo per studenti e famiglie. "Tutti gli studenti di questo liceo, consapevoli che questo indirizzo sia assolutamente preparatorio al mondo lavorativo attuale, dove per esempio si impara ad essere un problem solver e ad affinare le proprie soft skilll, supportati dai loro insegnanti, hanno voluto dare dimostrazione di quanto il mondo antico fornisca risposte al mondo attuale.

Passeggiando per il Mameli, via Micheli 29 a Roma, il 16 dicembre dalle 19.00 alle 23.00, troverete coppie famose della letteratura di tutti i tempi per i corridoi dell'Istituto, Seneca che cercherà di convincere un romano di oggi a trattenersi dall'ira che oggettivamente è una perdita di tempo, Alice con il Cappellaio matto, Arianna che chiede finalmente ragione a Teseo dell'abbandono, Calvino con la storia dei numeri: dagli ossi al chip, un concorso per giovani talenti "Quis valet" con giuria popolare, brevi pieces teatrali con Dante e Beatrice, Lesbia e Catullo, Paride e Elena dove tutto è bene, ciò che finisce bene e molto altro ancora", spiega Laura Bianchi, docento esperto di didattica digitale e formazione dei docenti. In aula magna una tavola rotonda, moderata da ragazzi dell'ultimo anno, di riflessioni di genitori ed alunni sulla validità o meno della scelta del Liceo classico ancora oggi, più di prima. Se ci sono ancora genitori indecisi sulla scelta d'indirizzo per i propri figli o ragazzi dubbiosi, un'ottima opportunità è offerta dai ragazzi del Mameli con questa "notte bianca" costruita e voluta da loro a dimostrazione che la scelta operata, è stata quella giusta. (ANSA).