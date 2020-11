Scuola:Leodori,investire su digitale,anche con Recovery fund

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Sicurezza delle scuole non è solo edilizia, ma anche rendere gli edifici più adatti alle nuove esigenze. La pandemia ci ha fatto capire che bisogna investire sulla digitalizzazione, sulla dad. C'è un dibattito aperto tra pro e contro, ma le scuole vanno tenute al passo coi tempi".

Così il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, intervenendo al webinar della Regione sulla sicurezza scolastica. "Il tema della interconnessione va inquadrato in ottica di rinnovamento dell'offerta didattica - ha aggiunto - Il dibattito sul recovery fund deve andare in questa direzione: le risorse Ue non vanno usate solo per assistenzialismo ma per la capacità di visione futura del Paese, passando per investimenti in infrastrutture materiali e immateriali che rimettano i nostri giovani al passo coi tempi. La modernizzazione del Paese, la digitalizzazione capillare, la sicurezza statica degli edifici: come Lazio, rispetto al recovery - ha detto ancora Leodori - abbiamo cercato di proporre 500 nuovi asili 0-6 anni per favorire le nuove famiglie e le giovani coppie, abbiamo proposto investimenti in digitalizzazione per garantire le stesse opportunità senza lasciare indietro nessuno. Infrastrutture scolastiche ma soprattutto nuove forme di ricerca avanzata, sull'università e la formazione professionale in settori su cui dovremo recuperare terreno. Così noi vediamo la didattica del futuro - ha concluso Leodori - così vogliamo investire le risorse del recovery se le Regioni saranno soggetti attuatori degli investimenti". (ANSA).