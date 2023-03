Bernini, Fvg è strategico, voto importante a livello nazionale

(ANSA) - TRIESTE, 31 MAR - "Il Friuli Venezia Giulia è una regione strategica, è una porta sui Balcani, un luogo della scienza, dell' applicazione, dell'alta formazione. Quindi questo voto" per le regionali "sarà molto importante a livello nazionale e sarà una voto che vedrà il centro destra unito e vincente". Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, a margine di un incontro a Trieste.

Rispondendo a una domanda su Forza Italia e sul risultato atteso per domenica e lunedì, Bernini ha precisato: "Io sono scaramantica... mi aspetto ottimi risultati, perché tutta la classe dirigente ha lavorato molto bene. Le nostre sono liste di qualità. Per quanto mi riguarda, la classe dirigente di Forza Italia è eccellente: questo è una garanzia non solamente della qualità dell'offerta elettorale, ma anche una garanzia della serietà di un partito che propone una classe dirigente in grado di governare una regione". (ANSA).