'Basta violenza sul Pianeta', proteste nelle piazze in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 03 MAR - "Sciopero per il clima" oggi nelle piazze del Friuli Venezia Giulia. A Trieste un corteo, organizzato nell'ambito dei Fridays for Future, ha attraversato le vie del centro. Alla protesta hanno partecipato giovani e rappresentanti, tra gli altri, del Comitato No Ovovia, di Non una di meno, Usb, Cgil, Wwf, Adesso Trieste. Lo slogan utilizzato è stato "Basta violenza sul pianeta e i nostri corpi".

Alcune centinaia di persone hanno sfilato anche a Udine, al grido di "Non c'è un pianeta B". La manifestazione ha visto in prima fila i giovani di Fridays for Future, ma anche Legambiente e i movimenti studenteschi che hanno protestato davanti a Palazzo D'Aronco e poi in piazza Venerio.

"L'aria a Udine è irrespirabile da mesi e nessuno dice nulla - l'accusa dei dimostranti -. L'industria di combustibili fossili sta distruggendo l'ecosistema da cui dipendiamo. Udine è al 59/o posto su mille città europee per scarsa qualità dell'aria". (ANSA).