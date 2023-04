Droga: Gasparri, dissennato legalizzare la marijuana

(ANSA) - COSENZA, 15 APR - "Ho accettato con grande piacere l'invito del liceo classico Telesio di Cosenza a partecipare all'iniziativa sul tema 'Scelgo la Vita', per parlare di prevenzione e recupero in materia di tossicodipendenza, insieme al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, ed a don Salvatore Vergara, esponente del centro di solidarietà 'Il delfino'. L'evento è organizzato in cooperazione con il portale 'Scelgo la Vita', attraverso il quale sarà possibile seguire la diretta streaming". Lo afferma, in una dichiarazione, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente di Palazzo Madama.

"É importante - aggiunge - dare ai giovani informazioni corrette. Tutte le droghe fanno male. Le ipotesi di legalizzazione della marijuana sono dissennate e non saranno mai approvate, per fortuna, perché causerebbero danni gravi. Il convegno di Cosenza rappresenterà un'occasione per rilanciare le proposte tendenti ad applicare le norme vigenti. In Italia, anche con condanne fino a sei mesi, un tossicodipendente può scontare delle pene alternative in una comunità terapeutica anzichè rimanere in carcere. Ma la norma non è ancora applicata in maniera adeguata in Italia e spero che, anche con il contributo e l'autorevolezza del procuratore Gratteri e di altri esponenti delle Istituzioni e della società civile, si potrà avviare una vera e propria campagna per applicare le norme vigenti".

"Vanno stroncate - dice ancora Gasparri - le attività di spaccio della droga ma, nello stesso tempo, si devono incentivare soluzioni alternative per chi ne fa uso affinché si possano raggiungere risultati molto più validi". (ANSA).