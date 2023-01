Si rompe condotta idrica, chiuse alcune scuole a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 27 GEN - Otto istituti scolastici di Catanzaro sono chiusi stamani a causa di una rottura ad una condotta idrica che ha provocato l'interruzione dell'erogazione in varie zone della città. Vista la situazione, il sindaco Nicola Fiorita ha quindi disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole Pascoli, Aldisio, Patari-Rodari, magistrale De Nobili, classico Galluppi, Agrario, Biologico, e Gagliardi primaria e infanzia.

Negli ultimi giorni, l'Ufficio Acquedotti del Comune aveva registrato la rottura della condotta idrica in diversi punti. la notte scorsa una nuova rottura si è verificata in via De Gasperi, provocando l'interruzione dell'erogazione idrica in varie parti della città. Il Comune fa sapere che "sarà possibile ripristinare il servizio solo dopo la conclusione dei lavori di riparazione" della condotta che "al momento non sono preventivabili". (ANSA).