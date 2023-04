Università: per app studenti hanno gravi lacune in matematica

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La futura classe medica presenta gravi lacune in matematica di base e logica matematica, ma va decisamente meglio quando si tratta di memorizzare informazioni e definizioni. E' quanto sostiene un'analisi di thefaculty, l'app che aiuta gli studenti a prepararsi per i test d'ingresso nelle facoltà universitarie che, analizzando i dati raccolti negli ultimi mesi, rende pubblica un'istantanea sulle competenze scolastiche degli studenti italiani.

Sono più 20mila gli studenti che negli ultimi 5 mesi hanno utilizzato l'app per completare 430mila allenamenti, svolto 70mila simulazioni di test d'ingresso e risposto a oltre 3 milioni di quesiti e che hanno permesso ai ricercatori di analizzare in cosa vanno meglio e in cosa peggio.

I dati estrapolati registrano che, per quanto riguarda gli studenti che stanno preparando il test di Medicina, le risposte corrette alle domande sul calcolo di percentuali e proporzioni non superano il 16%, mentre quelle relative ai quesiti di statistica e matematica di base arrivano al 29%. Dunque a registrare percentuali più alte di errore sono i quesiti sul calcolo delle percentuali e proporzioni (84%) e statistica (74%).

Dati più incoraggianti per quesiti a carattere mnemonico: nelle domande su forze e leggi della dinamica, il tasso di risposta corretta sale al 32%; sui legami chimici arriva al 57% e compie un'impennata a ridosso delle domande di anatomia e fisiologia umana, dove si registra una percentuale pari al 62%.

