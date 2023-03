Storia della Polizia tra sicurezza e dissenso

(ANSA) - PESCARA, 23 MAR - Gestione del dissenso e della protesta in uno Stato Democratico. Ripercorrendo la Storia dell'Italia dal dopoguerra ad oggi, quanto la necessità di garantire sicurezza ai cittadini si sposa con il diritto democratico di manifestare il proprio dissenso? Tema molto delicato e particolarmente attuale che sarà sviscerato nel dettaglio in una due giorni di discussione e approfondimento sulla storia della Polizia in Italia, nel Convegno Nazionale di Storia Contemporanea organizzato dalla Fondazione Brigata Maiella, in programma da oggi giovedì 23 marzo a partire dalle 15.30, nella Sala Convegni della Fondazione Pescarabruzzo, in Corso Umberto 83 a Pescara.

Il Comitato scientifico composto da Nicola Labanca, Michele Di Giorgio ed Enzo Fimiani ha chiamato a raccolta storici, docenti universitari e ricercatori indipendenti per stimolare, forse per la prima volta, una discussione e un approfondimento sulla storia delle Forze dell'Ordine dell'Italia Repubblicana nel loro complesso, intese nella loro accezione più larga e in una prospettiva cronologica ampia e interdisciplinare. (ANSA).