Ricerca: Univaq presenta progetto Diceaa, 6 mln in 5 anni

(ANSA) - L'AQUILA, 10 MAR - Sei milioni di investimenti distribuiti in cinque anni che contribuiranno allo sviluppo tecnico e didattico del Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura e ambientale (Diceaa) dell'ateneo aquilano, inserito dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) tra i 180 dipartimenti italiani di eccellenza per il quinquennio 2023-2027.

"Si tratta di un riconoscimento importante", ha detto il direttore Diceaa, Pierluigi De Berardinis nella giornata di presentazione del progetto alla facoltà di Ingegneria di Roio (L'Aquila). "Oggi - ha sottolineato - comincia questa avventura dal percorso quinquennale a corredo della quale siamo chiamati a portare avanti una serie di investimenti in attrezzature, capitale umano, ma soprattutto (per il 16%) a supporto di una didattica di elevata qualificazione: nuove proposte per i dottorati ma anche ricadute importanti sulla didattica delle aule magistrali, con progetti di interscambio tra studenti e docenti". Secondo De Berardinis "sarà prioritario attivare percorsi di eccellenza. Il cuore di tutto questo progetto - ha valutato - è rappresentato da un centro di ricerca che abbiamo scelto di chiamare 'Roots', radici facendo leva sul fatto che è radicato sul territorio e che è centrato sulla costruzione sostenibile. Abbiamo vari partner come l'Usra, l'Usrc, l'Ese-Cpt L'Aquila specializzata anche nel settore sicurezza e formazione edilizia". Il Diceaa nella speciale classifica dei dipartimenti di ingegneria civile e architettura è arrivato quarto (su 13 dipartimenti insigniti del titolo di dipartimento di eccellenza), dietro Politecnico di Torino, Iuss di Padova e Iuav di Venezia ma davanti a Trento, Napoli Federico II, Politecnico di Milano, Roma Sapienza, Pavia e Padova.

Alla presentazione del progetto, tra gli altri, il rettore Edoardo Alesse. Con lui i titolari dei due Uffici speciali della ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del Cratere, Salvatore Provenzano e Raffaello Fico e il presidente dell'Ese-Cpt L'Aquila Sergio Palombizio. In chiusura di mattinata una tavola rotonda, moderata dal professor Marcello Di Risio, project manager del dipartimento di Eccellenza del Diceaa.

(ANSA).