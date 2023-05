Primo maggio: sindacato, "ripartire da giovani e formazione"

(ANSA) - ISOLA DEL LIRI, 01 MAG - Un ruolo più attivo del sindacato nelle scelte strategiche per lo sviluppo del territorio, proposte di innovazione capaci di creare prospettive, un mercato in grado di fornire opportunità ai giovani laureati che dalla provincia di Frosinone scelgono di trasferirsi sempre più spesso all'estero: sono stati i punti chiave dell'intervento tenuto dal segretario Cisl del Lazio Luca Bozzi nell'intervento che ha concluso la marcia unitaria del 1° Maggio. Il corteo si è snodato lungo le strade di Isola del Liri, città simbolo della lotta operaia in Ciociaria ed ha visto la presenza dei segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil.

"Ora è tempo di ridare centralità alle persone ed ai territori, ripartendo dal Frusinate, attraverso azioni concrete. Riteniamo non sia più procrastinabile una reale e concreta partecipazione delle parti sociali alle decisioni strategiche, assumendo responsabilità nelle dinamiche di cambiamento con proposte capaci di rafforzare sviluppo, salari, innovazione" ha detto Luca Bozzi a nome dei tre sindacati. Ha citato Isola del Liri come simbolo dei luoghi che stanno soffrendo di più la crisi del lavoro, riaffermando "la volontà di rinascita e crescita di un territorio ferito, vittima di una crisi industriale ed economica importante e messo in ginocchio dalla pandemia e dalla crisi che ne è scaturita".

Da Isola del Liri il sindacato chiede nuovo slancio ai territori del Lazio sollecitando opportunità per i giovani "che oggi esportiamo all'estero. I nostri giovani cervelli vanno via perché non gli forniamo qui adeguate opportunità. È un vero dramma. Ogni anno l'università di Cassino forma giovani talenti.

Poi però perdiamo tutto perché questi ragazzi, per dare un senso ai sacrifici affrontati dalle famiglie per farli studiare, se ne vanno in Germania, nel Regno Unito, negli Stati Uniti". Per il sindacato, per ogni lavoro qualificato creato sul territorio ne nascono altri 5 non qualificati. (ANSA).