Ricerca: Bernini riceve ambasciatore Stato d'Israele Alon Bar

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Oggi ho avuto il piacere di ricevere al ministero dell'Università l'ambasciatore dello Stato d'Israele in Italia, Alon Bar, per uno scambio di vedute in tema di ricerca scientifica e cooperazione accademica in previsione della visita a Roma del ministro israeliano dell'Innovazione e della scienza Ofir Akunis la prossima settimana, che darà ulteriore slancio alla cooperazione tra Italia e Israele sul fronte scientifico e della ricerca applicata. Quello di oggi è stato un dialogo aperto e molto stimolante, in cui abbiamo condiviso l'obiettivo di creare nuove sinergie tra i nostri centri di ricerca, le nostre università, le accademie e i conservatori Afam". Lo scrive sui social il ministro dell'Università Anna Maria Bernini. (ANSA).