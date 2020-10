Maker Faire Rome - The European Edition", al via call scuole

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Promuovere l'innovazione, attraverso la diffusione della cultura digitale e lo sviluppo dell'imprenditorialità individuale e collettiva, mettendo in risalto i migliori progetti creativi degli Istituti scolastici italiani ed europei che possono spaziare dall'economia circolare all'intelligenza artificiale, dai droni all'agricoltura, fino all'arte, allo sport e alla musica. Questo l'obiettivo principale della "Call for Schools 2020" di Maker Faire Rome, realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, che si apre oggi fino al 5 novembre 2020.

La partecipazione è gratuita ed è rivolta a tutte le scuole superiori di secondo grado e agli Istituti scolastici analoghi appartenenti all'Unione europea (studenti 14-18 anni) che intendano far conoscere il proprio elaborato secondo tre modalità: a) esporre il progetto: sarà fornito dagli organizzatori uno spazio virtuale sulla piattaforma telematica individuata, così da permettere la fruizione di quanto esposto da parte dei visitatori, curiosi e interessati; b) realizzare presentazioni al pubblico: sulla piattaforma utilizzata sarà fornita una stanza virtuale o un palcoscenico virtuale dove si potrà parlare del proprio progetto, raccontare la propria storia e svolgere dimostrazioni di attività pratiche; c) esibirsi in pubblico: sarà garantito uno slot orario per poter effettuare la propria performance, creativa, tecnologica, robotica o musicale.

Per presentare la candidatura (esclusivamente on line) e consultare il regolamento è possibile visionare il sito web: https://makerfairerome.eu/it/regolamento-call-for-schools.

Aperte anche le Call for Makers e Universities 2020 Ricordiamo poi che sono aperte sia la Call for Makers (https://makerfairerome.eu/it/call-for-makers) che la Call per le Università e Istituti di ricerca (https://makerfairerome.eu/it/call-for-universities-research-ins titutes) dell'ottava edizione della "Maker Faire Rome - The European Edition".

I TEMI PRINCIPALI DELL'OTTAVA EDIZIONE DI MAKER FAIRE ROME La manifestazione - promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua Azienda speciale Innova Camera - si terrà dal 10 al 13 dicembre e oltre a essere ormai la più grande al mondo dopo quella statunitense come numeri e pubblico, affronta tutte le componenti chiave dell'innovazione: dalla manifattura digitale all'Internet of Things, dalla robotica all'intelligenza artificiale, dall'economia circolare all'agritech, favorendo lo sviluppo della cultura dell'innovazione nel tessuto imprenditoriale e l'avvicinamento dei giovani agli scenari lavorativi di domani. La "Maker Faire Rome - The European Edition" si svolgerà in modalità virtuale su una piattaforma digitale con collegamenti a eventi fisici che si svolgeranno sul territorio nel rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione dal contagio da Covid-19 in vigore al momento della realizzazione.

Maker Faire Rome (www.makerfairerome.eu) vanta numeri in costante crescita. Nell'edizione dello scorso anno gli utenti unici del sito web sono stati 316.257 (+42,6% rispetto al 2018) e sono aumentate tutte le interazioni social (Instagram, Twitter e Facebook). Il 95% degli espositori partner intervistati ha giudicato molto positivamente la propria esperienza a Maker Faire Rome. Oltre il 69% degli espositori intervistati ha dichiarato, infine, di aver avuto nei tre giorni della manifestazione un numero di contatti utili per il proprio business superiore ai 50 (di cui il 21% superiore ai 500).

