Scuola: Anquap, con dimensionamento -627 presidi nel 2027

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Con il dimensionamento si avranno scuole sempre più grandi e complesse e nelle regioni del Sud le dotazioni dei dirigenti e direttori crolleranno in modo drastico: (Basilicata -24%; Calabria -18,34%; Sardegna -17,9%; Campania -12,8%. "Serve intervento politico" . A sostenerlo è l'Anquap, Associazione Nazionale Quadri delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo, in una proiezione al 2027, una drastica riduzione di queste figure a livello nazionale (-7,9%, pari a -627 unità), con punte estreme nelle regioni del Sud, realtà già in particolare sofferenza. (ANSA).