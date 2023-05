Brano dal Brutus per la prova del 42mo Certamen Ciceronianum

(ANSA) - ARPINO, 05 MAG - I primi quattro paragrafi del Brutus sono stati la prova sulla quale si sono cimentati oggi i 238 studenti di 15 Paesi europei che si stanno contendendo la 42ma edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas, la gara di versione e commento su uno dei brani di Cicerone, organizzata nella sua città natale Arpino (in provincia di Frosinone).

Il testo, considerato di media difficoltà, è stato scritto nel 46 a.C., in quell'opera Cicerone fa la storia dell'eloquenza romana parlando del suo stimato avversario forense Quinto Ortensio, contro il quale disputò nel processo a Verre accusato di avere depredato la Sicilia negli anni in cui era governatore.

Nel testo Cicerone, che si era già ritirato nella sua villa di Formia e da lì a poco verrà assassinato, si consola per la morte del rivale perché così ha evitato di assistere alle bruttezze che all'epoca caratterizzavano la società.

La commissione giudicatrice è presieduta dal professor Paolo De Paolis, con il professor Filippo Materiale presidente onorario. I concorrenti di questa edizione vengono da Italia, Germania, Belgio, Svizzera, Ungheria, Spagna, Olanda, Croazia, Romania, Austria, Polonia, Lussemburgo, Bulgaria, Moldavia, Serbia. Il Certamen Ciceronianum Arpinas ha il riconoscimento del Ministero della Cultura e dal 2014 è inserito nel "Programma di Valorizzazione delle Eccellenze" del Ministero dell'Istruzione. Domenica mattina le premiazioni. (ANSA).