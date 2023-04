Toscana, due intese per accesso detenuti al mondo del lavoro

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - Due intese tra pubbliche amministrazioni in tema di formazione, con l'obiettivo di inserire o reinserire nel mondo del lavoro le persone maggiorenni detenute negli istituti penali presenti in Toscana e i giovani detenuti degli istituti penali minorili. Li ha sottoscritti oggi la Regione Toscana insieme ad Arti, Usr, la Rete toscana dei centri provinciali di istruzione per gli adulti, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria Toscana-Umbria, e il Centro per la giustizia minorile per la Toscana e l'Umbria.

Per concretizzare gli impegni previsti dai due accordi, secondo quanto emerso oggi in occasione di un convegno a Firenze, nelle prossime settimane è prevista la pubblicazione di altrettanti avvisi, di carattere sperimentale, finanziati con oltre tre milioni di euro derivanti dal Fse+ 2021-27, per realizzare percorsi formativi.

"L'acquisizione di conoscenze, capacità, competenze, faciliterà l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel periodo successivo allo stato di detenzione, garantendo a chi parteciperà a questi percorsi formativi una effettiva integrazione sociale", ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione, che ha partecipato al convegno insieme all'assessora al Lavoro Alessandra Nardini e all'assessora al Welfare Serena Spinelli. (ANSA).