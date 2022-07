Borsellino: torna Fiaccolata promossa da Forum 19 luglio

(ANSA) - PALERMO, 17 LUG - Sono numerose, oltre alla tradizionale fiaccolata organizzata, per il ventiseiesimo anno consecutivo, le iniziative in occasione del trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio promosse dal "Forum 19 Luglio" . Il cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti e istituzioni, e "Comunità'92", che unisce varie anime della destra siciliana ideatrici della manifestazione.

"Finalmente - si legge in una nota del Forum -, dopo le celebrazioni statiche dell'ultimo biennio, imposte dalla pandemia, ritorna il consueto corteo, che partirà martedì 19 luglio alle 20:00 da piazza Vittorio Veneto (Statua della Libertà) e si concluderà in via D'Amelio, con la deposizione del tricolore sotto l'albero simbolo dell'eccidio. A seguire "Chitarre contro la Mafia", un concerto con i migliori brani della musica rock italiana.

"Abbiamo voluto offrire alla città delle iniziative culturali, convegnistiche e sportive per stimolare la riflessione e il dibattito sull'esempio di eroe nazionale che per noi Paolo Borsellino rappresenta. Il percorso ideale delle iniziative attraverso la vita, la carriera e la tragica morte del giudice Paolo Borsellino" dichiara Davide Gentile, portavoce del Forum 19 luglio. (ANSA).