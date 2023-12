Sindacati scuola a Regione,no a tagli nel Lazio il prossimo anno

Tutte le maggiori organizzazioni sindacali della scuola - Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief regionali - si dicono "convinte dell'impossibilità di procedere tempestivamente a ulteriori cambiamenti nell'assetto scolastico laziale per l'anno scolastico 2024-25" ed hanno unitariamente chiesto all'assessore regionale Schiboni di non procedere ad alcuna altra operazione di dimensionamento, salvo quelle eventualmente proposte dalle province. Pur ribadendo la netta contrarietà alle nuove norme nazionali sul dimensionamento, i sindacati si sono resi disponibili sin d'ora ad un confronto in funzione delle operazioni di dimensionamento per l'anno scolastico 2025-26.

"Ciò consentirà di avere il tempo necessario per effettuare le dovute interlocuzioni con i singoli territori e le scuole interessate, con l'obiettivo di prevedere un piano di dimensionamento che sia coerente con i piani di sviluppo e di miglioramento della rete scolastica laziale, oltre che di rafforzamento dell'offerta formativa", spiegano.

Infine, le organizzazioni sindacali regionali della scuola hanno chiesto che venga convocata, anche in tempi rapidi, la Conferenza regionale per l'istruzione, indipendentemente dalle decisioni che prenderà l'Amministrazione regionale nei prossimi giorni, ritenendo necessario "che tutte le voci siano ascoltate, come indispensabile momento di confronto, per trovare una soluzione che sia condivisa e vantaggiosa per tutti".



